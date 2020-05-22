В Подмосковье заявили об отмене пропускного режима с 23 мая. Маски остаются

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что начиная с 23 мая для передвижения по региону не требуется получать электронный пропуск.

При этом пропускной режим в столице сохранится: с 27 мая жители Подмосковья должны получать пропуска на сайте mos.ru, а уже имеющиеся, которые были выданы властями МО, действительны на территории столицы до 26 мая, отмечает глава региона.

«Радости они [пропуска] никому не доставили, а результат дали. Благодаря этой системе и другим мерам нам удалось избежать негативного сценария», — приводит газета «Ведомости» его слова.

Кроме того, Воробьев пояснил, что, несмотря на это, сохраняется обязательное ношение масок. Перчатки рекомендуется надевать в транспорте. «Из 100 больных ковидом — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус», — говорит губернатор, объясняя таким образом необходимость ограничений.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в Москве с 25 мая начнут работу некоторые МФЦ, однако пропускной режим и самоизоляция продолжатся. Об этом говорил мэр столицы Сергей Собянин.