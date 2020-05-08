Красноярский суд на месяц поместил бизнесмена Анатолия Быкова в СИЗО

В пресс-службе Свердловского районного суда сообщили, что задержанный накануне бизнесмен Анатолий Быков, принимавший активное участие в региональной политике, был арестован до 4 июля.

Как писал ранее Sobesednik.ru, Быкову вменяют организацию убийства 26-летней давности. По мнению следствия, он был причастен к убийству бизнесменов Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Отметим, что сроком давности особо тяжких преступлений в России является 15 лет.

Кто заказал Анатолия Быкова? Версия Максима Шевченко

("У него скоро заканчивается срок, когда он не мог участвовать в выборах. Вскоре он мог пойти в Госдуму, и легко прошел бы. Короче, его боялись")

При этом РБК сообщает, что журналистов на судебное заседание не пустили, объяснив это решение противоэпидемиологическими мерами, однако сотрудников телеканала «Россия-1» пригласили на штурм особняка Быкова: издание провело репортаж прямо с места спецоперации СОБРа, которую курировали МВД и ФСБ.