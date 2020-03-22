100 ведущих эпидемиологов и вирусологов Минобороны РФ отправят в Италию

Министерство обороны РФ заявило о намерении направить в Италию спецтехнику, оборудование, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Помимо этого, как отмечают «Ведомости», в группу помощи войдут 100 ведущих экспертов ведомства в области вирусологии и эпидемиологии.

Всё это начнут переправлять в Италию уже сегодня, 22 марта. Для этого будут задействованы девять самолетов Ил-76.

Решение об отправке помощи было принято президентом РФ Владимиром Путиным, который, как передавала пресс-служба Кремля, пообещал сделать это накануне в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Напомним, что в Италии наблюдается наиболее критическая ситуация с распространением коронавируса: по данным Всемирной организации здравоохранения, в стране от болезни погибли уже свыше четырех тысяч человек, подтвержденных случаев заражения — более 47 тысяч.