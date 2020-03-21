"Мы уже потеряли 50 млн рублей": Сергей Маковецкий просит Путина помочь актерам

Пресс-конференция, посвященная скорому старту сериала с Чулпан Хаматовой «Зулейха открывает глаза» на «России 1», в связи с коронавирусом прошла онлайн, с трансляцией в ютубе. И получилось вполне удобно.

Где-то, и даже неважно где, собрались актеры, продюсер и режиссёр сериала, который называют уже главной премьерой весны (дата выхода ещё не известна). Главные роли, кроме Чулпан Хаматовой, играют Сергей Маковецкий (профессор Лейбе), Евгений Морозов (комиссар Игнатов), Юлия Пересильд (конвоирша Настасья). Чулпан Хаматова, которая сидит в самоизоляции дома с детьми, выходила на связь по скайпу. Журналисты, тоже по большей части сосланные вирусом в самоизоляцию, строчили им вопросы в Вотсапе.

Сергей Васильевич Маковецкий на вопрос Sobesednik.ru о том, насколько ему комфортно в таком «коронном» формате встречи, ответил:

– Для меня это неожиданно, но все мы знаем, что происходит сейчас в мире. Так что к некоторым вещам надо привыкать. Но здесь есть и хорошая сторона. Мы как-то вдруг обратили внимание на себя, на окружающих, на природу, которая нам уже давно говорит: ребята, мне надоело вас тут содержать, я ведь могу вас взять и отпустить, послать подальше. И ты вдруг понимаешь, что в Венеции вода очищается, что воздух становится чище, что люди как-то по-другому стали относиться ко всему. В этом новом формате общения на расстоянии есть и своя прелесть. Ты не видишь того, кто тебе задаёт вопросы, поэтому можешь сказать, что хочешь. Но люди, к сожалению, привыкают ко всему, и тут главное, чтобы мы потом, когда всё это закончится (а я уверен в этом), не привыкли вот так замысловато здороваться (локтями или ногами. — Ред.).

— А как ситуация с коронавирусом сказывается на вашей работе? Отменяются ли съемки и спектакли?

— К сожалению, да. Театр Вахтангова, в котором я служу уже 40 лет, с 17 марта по 10 апреля не играет спектакли. И не только мы, но и «Современник», и другие театры. И должен сказать, что это, с одной стороны, интересно — вроде бы у тебя огромные каникулы. Но с другой стороны, ты понимаешь, что это невероятные утраты, потому что только на возврате билетов наш театр потерял уже 50 миллионов рублей! У нас отменены все гастроли — Южная Корея и Китай, куда мы должны были опять поехать с «Онегиным» с «Дядей Ваней», отменились Нижний Новгород и Самара — очень много спектаклей теперь не состоится.

Но, может быть, нас сейчас услышит правительство? Оно пытается вроде бы сейчас помочь малому и среднему бизнесу, турфирмам. Но вы знаете, у меня возникла идея попросить их помочь театрам. Люди в театре очень многое теряют — и это особенно ощутимо накануне отпуска. Впереди лето, и его на что-то надо прожить. Я бы на месте правительства помог бы и театрам. Скажем, на «Онегине» у нас всегда аншлаг. Ну может, сейчас, когда все отменяется, хоть стоимость половины зала отдать театру?