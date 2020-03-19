Лишившийся работы муж Елены Ваенги боится, что не сможет платить за квартиру

43-летняя певица сообщила, что из-за коронавируса ее апрельский гастрольный тур перенесен на октябрь. В связи с этим у музыкантов не будет работы до самой осени.

– Это совсем не смешно, ребята, – с грустью призналась певица. – На данный момент в связи с карантином, который медленно вводят, первыми полетели с работы огромное количество людей, имеющих отношение к искусству: театры, музеи, музыканты... Как вот сказал вчера мой муж (он музыкант), он потерял работу, а ему надо платить за жилье, ну сколько там... 7-8 тысяч. У него естественный вопрос: а я где деньги должен взять? Многие думают, что музыканты деньги лопатой гребут... У меня половина коллектива в кредитах на квартиру. Как можно смеяться над работником музея, который не получит зарплату? Представляете, вот завод, например, остановят, а у них дома семьи... Мы не знаем, сколько это продлится. Месяц переживем, люди... А если закроют метро?

Ваенга также отметила, что больше всех пострадают организаторы концертов, которые из-за отмены крупных мероприятий могут оказаться в долговой тюрьме. Они платили за аренду помещений, а зрители начали массово сдавать билеты.

– Естественно, это крах! – ужаснулась Елена. – Еще посмотрим, как авиакомпании себя поведут. Если поднимут цены на билеты, куда я смогу вывезти свой коллектив?

Певица рада, потому что бюджетники продолжат получать зарплату, несмотря на форс-мажорную ситуацию. Она считает врачей и учителей святыми людьми.

На комментарий одной из подписчиц «Не жалко вас, зажравшихся артистов. Людям еду не на что покупать, а они цены на билеты заламывают!» Ваенга ответила, что непременно передаст эти слова своему аккордеонисту, у которого кредит и двое детей.

– Я проснулась и сказала сегодня: «Господи, хоть бы вся нефть на земле закончилась! Просто в один день, так раз – и все!» Задолбала эта нефть и вся эта кутерьма вокруг нее! Пешком буду ходить, на велосипеде ездить! Весь мир зависит от нефти, обо... можно! Я просто психованная.