"Пугает не карантин, а кризис": пассажиры столичного метро не верят в его закрытие

Корреспонденты Sobesednik.ru спустились в столичную подземку и выяснили, что сотрудники и пассажиры думают о возможном закрытии метро.

«На работу – только на вертолете»

Недавно издание «Ведомости» выпустило новость о том, что метро Москвы может остановить работу из-за масштабного карантина. Мы решили спросить у работников и пассажиров, что они собираются с этим делать.

А спросить в подземке есть у кого. Режим повышенной готовности, который ввели в столице, кажется, умножил число работников Метропилитена. На станции ЦСКА, как и прежде, один проверяет сумки в специальном контейнере. А вот ещё двое рядом, на выходе из рамок – это что-то новое. Подтянутые молодые люди в форме похожи на фейс-контроль у ночного клуба:

– О том, чтобы закрыть все метро, распоряжений не было. Открывайте новости, смотрите на официальном сайте – не пропустите. Да, две станции на Некрасовской линии закрыты, но к карантину это не имеет никакого отношения.

Хорошо, открываем.

Как написал телеграм-канал BAZA, столичные власти определили число заразившихся, при котором в городе введут карантин. Это произойдет, когда инфицированных коронавирусом в городе станет более 800 человек. Значит, осталось заболеть 600-а тысячам. В Италии эта разница легко покрывается за день.

– Пока таких распоряжений не поступало. Вам обязательно объявят заранее. От руководства об этом не слышали, читали, как и вы, – в интернете, – объясняет кассир.

– Зачем закрывать, чтоб все так же встали в автобусах на развязке? – поддерживает горячую тему пассажир из очереди. Или, может, нас на работу кто-то вертолетом доставлять будет? Пожалуйста, я не против.

В зале серьезный мужчина за рулем моющей техники о закрытии тоже ничего не слышал.

– Моем чаще, на этом все.

Global Look Press

«Нам даже маски не выдают, заразиться можем легко!»

– У нас нет информации о том, что метро в ближайшее время закроется, – говорит проверяющая габаритный багаж на ленте одной из станций Галина. – Нам даже медицинские маски пока не выдают, а разговоров о прекращении работы тем более нет. Но я считаю, это правильно, закрывать пока не нужно. Другое дело, если всю Москву и Московскую область отправят на карантин, тогда, конечно, и мы не будем работать, а просто закрывать метро, мне кажется, глупо.

Сама Галина заразиться коронавирусом на работе не боится.

– Я сегодня утром попыталась постоять в маске, которую из дома взяла , – продолжает наша собеседница. – Так в ней ужасно неудобно – лицо потеет, преет. Я считаю, что если уж суждено заразиться, то это может произойти даже дома. Вы заходите в подъезд, трогаете ручки, там же нет никакой дезинфекции. Лифты у нас в доме, например, тоже никак не обрабатываются – утром их помоют и все.

Работница метрополитена также уверена, что если вдруг метро и закроют, то их с коллегами по домам вряд ли распустят.

– У нас тут работа всегда найдется, поверьте! – оптимистично восклицает Галина. – Уборку, например, делать будем. Пассажиры почему-то думают, что когда метро закрывают на ночь, мы сидим без дела. А у нас наоборот еще больше работы, когда станции закрыты.

Наш корреспондент пообщалась также и с сотрудником охраны метрополитена по имени Андрей. Мужчина нам сказал, что о предполагаемом закрытии метро он слышал, но утром на работе начальство ему эти слухи не подтвердило.

– Я знаю точно, что в понедельник выхожу на смену, – говорит Андрей. – Я тоже читал эти новости, думал, что отдохну хоть чуть-чуть, но на работе мне сказали, что это все фейки. Если метро закроют, представляете, какой убыток это принесет метрополитену?!

По словам нашего собеседника, их в медицинских масках тоже пока работать не принуждают, но выдают перчатки, которые Андрей не надевает, потому что в них работать жарко. Вместе с тем мужчина не против уйти в отпуск в связи с карантином.

– От моего слова, конечно, ничего не зависит, но если говорить о правилах безопасности, то, конечно, можно было бы на недельку метро закрыть, – считает Андрей. – Хоть в последние четыре дня пассажиров стало ощутимо меньше и даже в час пик нет никакой толкучки, все равно народу много и заразиться можно легко.

«Не такая уж у нас в стране тяжелая ситуация с этим коронавирусом»

Несмотря на печальную статистику распространения COVID-19, в метро практически не пользуются медицинскими масками не только работники, но и пассажиры.

– Нас никакой карантин не пугает, пугает кризис, – говорит нам молодая женщина по имени Марина, передвигающаяся пятничным утром на метро вместе с маленьким ребенком. – Мне кажется, что сейчас люди уж совсем себя накручивают. А врачи говорят, что детям это не страшно, а только старичкам. Что касается родственников, то все наше старшее поколение живет в других городах, сидят дома.

Марина и до пандемии работала дистанционно и сейчас продолжает это делать. Поэтому закрытия метро она не боится, но уверена, что этого не случится.

– Что мы только уже не слышали, — продолжает пассажирка. – Говорят, что и торговые центры закрываются, и магазины, и рестораны. Мне кажется, это все «утка», людей просто пугают. Не такая уж у нас в стране тяжелая ситуация с этим коронавирусом.

Другая пассажирка по имени Алла (на которой, кстати, тоже не было медицинской маски) пользуется метрополитеном каждый день. Новость о возможном приостановлении этого вида транспорта ее очень пугает. Женщина работает юристом в строительной компании в центре города и ездит на работу по будням к девяти утра.

– Я считаю, что метро закрывать категорически нельзя, – говорит Алла. – Никакой опасности в связи с коронавирусом я не чувствую, слухи сильно преувеличены. Заметила, что людей сейчас в вагонах по утрам значительно меньше, честно говоря, это даже радует. Если метро закроют, в отпуск не пойду, буду добираться на автобусе, что, конечно, значительно дольше. Но думать об этом не хочется!