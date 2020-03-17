Сергей Удальцов был задержан во время митинга левых сил у здания Госдумы

Глава движения «Левый фронт» Сергей Удальцов был задержан во время митинга против реформы Конституции и обнуления президентских сроков Владимира Путина, в котором, как утверждает сам активист, он не участвовал.
- Сергей Удальцов о плебисците: Мне ближе тактика бойкота
("Я готов поддержать любую тактику. Главное, чтобы она объединяла как можно большее количество оппозиционных сил")
Как указано в его Twitter, в момент задержания он общался «с журналистами на отдалении» от мероприятия.
Также оппозиционер сообщает, что на акции возле здания Госдумы выступал депутат нижней палаты парламента от КПРФ Валерий Рашкин, а всего на ней было порядка 300 человек.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял о запрете проведения публичных акций с численностью участников более 50 человек на открытом воздухе.