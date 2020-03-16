Собянин сообщил о закрытии всех школ с 21 марта по 12 апреля

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за эпидемии коронавируса до 10 апреля запретил проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более чем 50 человек, говорится на его сайте.

Также он сообщил, что с 17 марта «режим свободного посе­щения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы» в Москве, а с 21 марта по 12 апреля «школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты», как и все программы цикла «Московское долголетие».

Кроме того, водителям всех наземных видов транспорта запретят продавать билеты, а пенсионеров Собянин отдельно попросил «максимально ограничить контакты с внешним миром».

«Вводимые сегодня ограничения являются абсолютно необходимыми и будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет», — пишет мэр Москвы.

При этом ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для переноса голосования по принятию поправок в Конституцию с 22 апреля «нет объективных показаний» и этот вопрос пока не обсуждается.