Песков пояснил, что перенос голосования не обсуждается, но не исключил его

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявления о планируемом переносе даты голосования по поправкам в Конституцию, пояснив, что эта тема не обсуждается. При этом возможность использования для плебисцита более поздней даты он не исключил.

«Никаких альтернативных дат голосования в настоящий момент не рассматривается, для этого нет объективных показаний. Вы знаете, что дата голосования должна быть формализована указом президента. Дождемся этого указа. Пока подобных дискуссий не ведется», — приводит его слова «КоммерсантЪ».

При этом он не ответил, когда именно будет подписан указ, обратив внимание, что сроки этого никак не оговариваются. По словам Пескова, стоит ожидать подписания «в течение нескольких дней».

Напомним, ранее источники Znak.com сообщали, что дату голосования планируется перенести с 22 апреля на более позднюю дату в связи с распространением эпидемии коронавируса. При этом в России уже официально зафиксировано 63 случая заражения, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия «полыхает» коронавирусом.