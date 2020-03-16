Лукашенко: это Беларусь должна закрываться от "полыхающей" коронавирусом России

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал закрытие Россией границ с Республикой, пояснив, что должно быть наоборот.

По его словам, «Россия вся полыхает от коронавируса» в то время как в Беларуси распространение эпидемии не столь значительно и ситуация относительно спокойная. «Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — пояснил он.

Также белорусский лидер заявил, что не видит серьезных проблем в коронавирусе, а столь активное внимание к эпидемии, по его мнению, связано с освещением проблемы в СМИ: «Вы видите: мир с ума сошел от коронавируса или, может быть, на основе этих всех рассуждений по коронавирусу. Но для нас не это главное и страшное. Мы эти вирусы переживали, переживем и этот. Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало», — приводит его слова ИА «БелТА».

Он также похвалил граждан Республики за их реакцию на новости о болезни, отметив однако, что не нужно скупать защитные средства и лекарства.

Одним же из главных вызовов Лукашенко считает состояние экономики, на которую, как он пояснил, пандемия повлияла «очень резко».