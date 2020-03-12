Ухань по-русски: как Собянин строит в Москве комплекс для больных коронавирусом

Корреспондент Sobesednik.ru побывал на месте строительства новой больницы, куда будут привозить зараженных коронавирусом. Но попасть туда смог не сразу: на подъезде к деревне, возле которой скоро вырастет целый медкомплекс, образовалась многокилометровая пробка.

О том, что в Новой Москве рядом с деревней Голохвастово построят новый медицинский комплекс для заразившихся коронавирусом, Сергей Собянин сообщил во вторник. Однако работы здесь начались ещё за неделю до этого.

Медицинский комплекс будет расположен рядом с шоссе. Строительная техника серьезно затрудняет движение, но не только на автомобильной трассе А-103. Как рассказали местные жители, от гусениц тракторов пострадала единственная дорога к СНТ Бабенки-1, которое относится к соседнему поселению.

Фото: Дмитрий Соколов

Эта ситуация беспокоит новых москвичей куда сильнее, чем опасность подхватить заразу от будущих пациентов.

– Подсыпать три километра дороги за счёт садоводов – это слишком дорого. У нас не такое большое СНТ, чтобы нести такие траты. Мы дошли до префектуры, до администрации поселения Вороновское, по территории которого проходит дорога, но помощи не дождались, – рассказала одна из местных жительниц. – А больница нужна. Лично я это понимаю.

Новую больницу власти Москвы называют мобильным быстровозводимым комплексом. Ранее по похожей технологии была построена клиника в китайском городе Ухань. От начала строительства до открытия прошло около 10 дней.