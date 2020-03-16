Znak.com: голосование 22 апреля планируют перенести на более позднюю дату

Источники знакомые с организацией голосования по поправкам в Конституцию, которое планируется провести 22 апреля, сообщают о возможном его переносе на более позднюю дату, передает Znak.com.

По мнению одного из собеседников издания, предложенные поправки просто не успеет рассмотреть Конституционный суд. Как считает второй высокопоставленный источник, перенос будет связан с распространением коронавируса в России. При этом близкий к администрации президента информант пояснил, что плебисцит будет перенесен в случае «неблагоприятной» ситуации с пандемией вируса.

Другой источник Znak.com полностью опроверг возможность переноса всенародного волеизъявления.

По словам сенатора Андрея Клишаса, КС по закону должен рассмотреть поправки в 7-дневный срок, после чего дата голосования будет назначена президентом: «Поэтому не нужно гадать, а следует дождаться заключения Конституционного суда и решения президента по дате голосования».

Ранее Sobesednik.ru писал, что с обращением против поправок и обнуления сроков Владимира Путина и Дмитрия Медведева выступили сотни ученых, юристов, общественных деятелей и медийных лиц.