Лишь 19% читателей "Собеседника" считают, что Путин хочет спасти Россию

Половина читателей Sobesednik.ru уверены, что причиной решения президента РФ Владимира Путина продлить свое президентство ещё на два срока стал страх уголовного преследования. Это следует из проведенного опроса.

За такой вариант проголосовали 50,5% читателей.

Вторым по популярности стало предположение, что «он правда верит, что спасает Россию», с чем согласились лишь 18,7% проголосовавших.

Результаты опроса Sobesednik.ru

Третьим по популярности стал вариант: «Надеется еще заработать на россиянах». Так считают 15,9% респондентов.

Другие ответы не смогли преодолеть 10%-ый рубеж: с продлением полномочий ввиду отсутствия преемника согласились лишь 7,7% читателей, привычкой это объяснили 5,6%, скукой на пенсии — 1,2%. В опасение Путина, что он больше не сможет помогать своим двум дочерям верят лишь 0,55% респондентов.

А следующий наш опрос посвящен угрозе эпидемии коронавируса в России и страхам граждан перед дефицитом продкутов из-за возможного массового карантина: