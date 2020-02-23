Удальцов связал шествие левых движений с несогласием с конcтитуционной реформой

КПРФ, «Левый фронт» и другие левые движения проводят в Москве шествие в честь 102-й годовщины создания Рабоче-Крестьянской Красной армии и Военно-Морского флота.

Шествие планировалось провести в Москве от Пушкинской площади и Страстного бульвара до площади Революции, где начался митинг. На акции присутствуют координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, глава КПРФ Геннадий Зюганов, экс-кандидат в президенты Павел Грудинин и другие.

Зюганов выступил за "капитальный ремонт Конституции"

(Представители КПРФ провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о своем видении поправок, которые необходимо внести в Конституцию)

При этом Удальцов объяснил «Интерфакс», что также мероприятие призвано показать их несогласие с рядом вопросов, касающихся изменения Конституции: «Вместе с тем мы выступаем за проведение полноценного референдума по Конституции и внесение поправок, подготовленных оппозицией, за социализм и смену курса развития России». Он настаивает, что «это должна быть конституционная реформа, а не политтехнологическая экспертная операция».

Он также заявил, что на процедуру голосования по поправкам в Основной закон необходимо допустить не только представителей Общественной палаты. Об том, что любой желающий сможет принять участие в наблюдении от этой организации ранее заявляла глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Отметим, что процедура голосования законом не предусмотрена. Предполагается, что она будет описана в отдельном указе президента РФ Владимира Путина, однако он до сих пор не опубликован.