ФСБ ищет "террористов" на "Авито" – но не факт, что их выдадут

Если вы чересчур расслабились, то совершенно напрасно: ФСБ не оставляет идею устроить нам тут оруэлловский «1984».

Этим летом, в разгар московских протестов, «письма счастья» от силовиков получили не менее 10 интернет-сервисов. В посланиях содержалось требование предоставить ФСБ неограниченный доступ к трафику. Включая ключи дешифрования пользовательской переписки. Прямо по «закону Яровой».

Выбор ресурсов для тотальной слежки оказался несколько странным. ФСБ интересно, о чем пишут друг другу пользователи «Авито», им зачем-то понадобился доступ к конструктору сайтов ucoz.ru, возможность невозбранно отслеживать события на «Хабре» (который недавно «переехал» на кипрский офшор), а еще захотелось смотреть видосики на «Рутубе».

Общее у всех этих сервисов только одно — они включены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора и обязаны выполнить требование ФСБ. Иначе — административная статья 13.31 КоАП и штраф до миллиона рублей.

— Логику в действиях ФСБ искать не надо, — посоветовал нам глава юридической практики организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян. — Критериев, по которым ФСБ отбирает ресурсы в ОРИ, нет. Она сама их определяет стихийно. В какой-то момент в их поле зрения попал агрегатор стихов, сайт психдиспансера и несколько сайтов детских садов. А после массовых звонков о терактах — группа почтовых сервисов. Видимо, они решили, что таким образом можно с этим бороться.

Однако, по словам нашего собеседника, все это еще не означает, что адресаты августовских писем выполнили все требования ФСБ:

— Мы не можем узнать, передают они ключи или нет, поскольку по закону это секретная информация, — говорит Дарбинян. — Мы знаем, что ряд сервисов уже был заблокирован. И не факт, что и в этот раз все всё исполняют. Потому что это большой удар по репутации: пользователи не хотят пользоваться сервисами, у которых не соблюдается приватность. Плюс чтобы соблюсти то, что написано в российском законе, требуются очень большие расходы.

ЕСПЧ признал Россию страной с нетаргетированной [не имеющей четко назначенной цели] слежкой еще в 2018 году. Тогда же, накануне вступления в силу «закона Яровой», интернет-провайдеры подняли цены на свои услуги на 8–10%. Однако стоимость оборудования, необходимого для выполнения «пакетных» требований, исчисляется десятками миллионов рублей. Пока что штраф гораздо «выгоднее» установки оборудования. Не говоря уже о репутационных потерях.