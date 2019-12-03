В центре внимания
Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
Пять колец или конец? Чем грозит России новый виток санкций за допинг
На валдайской даче Путина установлен "карьерный лифт"?

Новости дня

03 декабря, вторник

[15:42]Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках в окончательном чтении
[15:41]Ущерб от нелегальной вырубки леса составляет 11–12 млрд в год
[15:40]Из экзамена на права намерены исключить испытание на закрытой площадке
[15:39]Кубанские органы опеки ждет проверка по новым фактам в деле найденной девочки
[15:33]Минприроды хочет признать сжигание твердых коммунальных отходов их переработкой
[15:32]Пьяные мужчины в Чите перевернули автомобиль Росгвардии
[15:31]ВС признал презумпцию вины для школы за происшествия, случившиеся в ее стенах
[15:30]Песков призвал считать "закон против Apple" антимонопольной мерой
[15:30]Закон о домашнем насилии не соответствует международным нормам, считают юристы
[15:28]В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности на ближайшие два дня
[13:58]"Тайна связи" пользователей может оказаться под угрозой из-за "пакета Яровой"
[13:54]Только 29% людей с инвалидностью в России имеют стабильную работу
[13:53]Трудоспособным иностранцам могут облегчить режим получения гражданства России
[13:52]В Брянске нашли школьников, включивших порно на экране фудкорта торгового центра
[13:52]Шлегелю не хватило "ума и смелости" для изменения "закона Димы Яковлева"
[13:50]Родственники погибших при крушении SSJ-100 получили до 19 млн рублей компенсации
[13:49]На выборы в Госдуму хотят допустить множество маргинальных партий
[13:49]В Перми расширяют штат ловцов бездомных животных после нападения псов на детей
[13:47]Рядом с президентским дворцом в Индонезии взорвалась дымовая шашка
[11:54]Пьяный мужчина в Казани убил бывшую жену, двухлетнего сына и 19-летнего пасынка
[11:52]Адвокат заявил, что дело сестер Хачатурян завершено без учета важных сведений
[11:50]ФБР считает российские приложения "угрозой" из-за закона о суверенном интернете
[11:04]Пятеро пострадали при ДТП с перевернувшимся автобусом под Белгородом

02 декабря, понедельник

[18:37]В Новосибирске отчим убил падчерицу и избил пасынка
[18:35]Экс-комиссар "Наших", получивший немецкое гражданство, заявил о смене взглядов
[18:19]Навальный заявил о миллиардном имуществе ведущей "России 1" Наили Аскер-заде
[18:13]"Зомбированного" отца убитого в Екатеринбурге мальчика поместили под арест
[18:13]35% российских курильщиков готовы идти на митинги против антитабачных законов
[18:12]Службы охраны транспорта смогут применять электрошокеры с марта 2020 года
[18:11]Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным
[18:09]Россия "охотно разрешила Цемаху" уехать в ДНР, считают в Нидерландах
[18:07]Конашенков обвинил NYT в публикации "фейка" с "мошенниками из "Белых касок"
[16:59]Правительство собирается защитить пенсионеров от жесткого взыскания долгов
[16:41]Емельяненко пообещал побить олимпийского чемпиона по боксу Чахкиева
[16:39]РЖД просит Минкомсвязи обеспечить пассажиров доступом в Сеть во время поездок
[16:36]Уволился краснодарский судья, которого обвиняли в "мурчании на фене"
[16:03]Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте Айдара Губайдулина
[16:02]В ГИБДД предложили автолюбителям пересесть на общественный транспорт
[15:50]Российскую бронемашину подорвали самодельной бомбой в провинции Алеппо
[15:22]ЦБ создаст межбанковскую структуру с данными об устройствах всех пользователей


Как отказаться от навязанных банком услуг
Фото: Global Look Press
Спи, малыш! Основные правила здорового сна для самых маленьких
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Заплати налоги и живи без тревоги
Фото: depositphotos
Первая помощь от обветривания кожи в осеннюю и зимнюю непогоду: советы
Фото: Global Look Press
Пять самых горячих тем региональных интернет-форумов
Самые атмосферные отели Москвы
Фото: Global Look Press
Пять правил здорового и полезного питания зимой
Как живут сейчас победительницы прошлых сезонов "Холостяка"?
Фото: depositphotos
Как не сгореть на работе: 10 способов восстановить силы и энергию

На выборы в Госдуму хотят допустить множество маргинальных партий

Политика
13:49, 03 декабря 2019

В администрации президента обсуждается идея допустить до парламентских выборов в 2021 году множество небольших партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5% за счет чего планируется увеличить количество мандатов «Единой России», сообщают источники «Ведомостей».

«Так можно обеспечить и конституционное большинство "Единой России" — по спискам она может взять 35–40%, три четверти округов выиграют провластные одномандатники, а за счет перераспределения оставшихся голосов будут получены дополнительные мандаты. Это одна из рабочих идей, для этого не нужно ничего менять», — говорит один из собеседников издания. Другой отмечает, что это решение, вероятно, примут. 

На настоящий момент участвовать в выборах в Госдуму могут 52 партии, а 13 из них не нужно собирать подписи. Остальным, как отмечается, 200 тысяч подписей собрать помогут. При этом партию «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова, по словам собеседника газеты, а также структуры Алексея Навального к выборам допускать не намерены.

«Вопрос в том, что это за партии. Часть избирателей недовольна существующими партиями и ищет, за кого проголосовать. За этих избирателей конкурируют партии второго-третьего эшелона, которые почти не соперничают с ведущими партиями», — комментирует идею политолог Аркадий Любарев. По его мнению, скорее всего допущенные партии будут отбирать голоса у КПРФ и ЛДПР.

«Вопрос не в том, чтобы партий было много, а чтобы была толкучка у проходного барьера, когда несколько партий получают много голосов, но барьер не преодолевают. Но для этого они должны из себя что-то представлять», — полагает политолог Александр Кынев.

По мнению политтехнолога Григория Казанкова, «у некоторых [партий] есть шанс преодолеть 5%, но вот сделать так, чтобы пять партий набрали по 4,5%, технически почти невозможно, а 15 партий не наберут по 1–2%». При этом от видит в этом решении множество рисков, в том числе из-за неуправляемости партий. В то же время отбирать голоса эти небольшие партии, как он считает, будут в действительности у «Единой России», так как её электорат наименее устойчив.

Теги: Госдума, "Единая Россия"

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Политика

Песков призвал считать "закон против Apple" антимонопольной мерой

Читать далее >

Нет изображения

Политика

"Тайна связи" пользователей может оказаться под угрозой из-за "пакета Яровой"

Читать далее >

Нет изображения

Политика

На выборы в Госдуму хотят допустить множество маргинальных партий

Читать далее >

Политика
Бывшая жена короля Малайзии: Я – мама принца, а папа наш потерялся
Песков призвал считать "закон против Apple" антимонопольной мерой
На выборы в Госдуму хотят допустить множество маргинальных партий
"Тайна связи" пользователей может оказаться под угрозой из-за "пакета Яровой"
Общество
Срок за мак без УДО, сроки за ОПС для бизнеса и борьба с домашним насилием
Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках в окончательном чтении
Ущерб от нелегальной вырубки леса составляет 11–12 млрд в год
Кубанские органы опеки ждет проверка по новым фактам в деле найденной девочки
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Вся российская власть и все ее адепты мечтают, чтобы Россия накрылась каким-нибудь защитным полем: без изоляционизма путинизм неосуществим

Радзиховский Леонид

Радзиховский
Леонид

публицист

Ужас 90-х – главный аргумент официальной пропаганды. Второй их аргумент тоже чисто негативный: кругом враги, если уйдет Путин, то серые волки сожрут русскую Красную Шапочку

Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Государство – хоть российское, хоть американское – на пути к мечте о сверхоружии не остановят такие мелочи, как человеческие жизни и миллиардные траты

Культура и ТВ
Дмитрий Назаров признался в "перенасыщении" сериалом "Кухня"
Навальный заявил о миллиардном имуществе ведущей "России 1" Наили Аскер-заде
Наедине с президентом. О чем говорили Путин и Доронина
Автограф Тарковского и раскадровку фильма Шепитько выставят на торги в Москве
Шоу-бизнес
Названы имена финалистов премии "Виктория" в 2019 году
"Светомузыкальные этюды"
Фанатов Юлии Началовой оставили без концерта ее памяти
Татьяна Власова оставила Армена Джигарханяна и вновь улетела в США

Здоровье
Наука разобралась, для чего людям нужны страшные сны
Специалист назвал закон о запрете ВИЧ-диссидентства неэффективным
Поднимать тяжести с прямой спиной оказалось необязательным
Врачей в неукомплектованный стационар в Новочеркасске привлекут служебным жильем
Туризм
Парад игрушек – 2019 в честь Дня благодарения в Нью-Йорке: фоторепортаж
РЖД просит Минкомсвязи обеспечить пассажиров доступом в Сеть во время поездок
В Великобритании появилась вакансия управляющего королевскими путешествиями
В СФ просят допустить перераспределение средств при реконструкции аэропортов
Авто
Шашечки и мат. Как забастовка водителей такси-сервисов ударит по клиентам
Из экзамена на права намерены исключить испытание на закрытой площадке
В ГИБДД предложили автолюбителям пересесть на общественный транспорт
Стоимость авто с пробегом до трех лет растет при уменьшении предложения
Недвижимость
Число сделок по ипотеке в Москве снижается. Пойдут ли вниз цены?
Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО
Медведев приказал держать продухи в подвалах открытыми
Цена аренды жилья вблизи МЦД с начала года может вырасти на четверть
Свежий номер

Владимир Путина и Татьяна Доронина // фото: Global Look Press
Наедине с президентом. О чем говорили Путин и Доронина
Фото: Global Look Press
Собственники элитной недвижимости экономят миллионы на налогах
Фото: Андрей Струнин
Пишешь книгу – гонорара фигу. Как издательства обманывают авторов и читателей
Фото: depositphotos
Исповедь анонима. "Я спланировал свою смерть": эвтаназия по-русски
Фото в статье: Дмитрий Соколов
"Ни тараканов, ни штор, ни белья". Одна ночь из жизни московской ночлежки
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Роман Авдеев
Роман Авдеев:
В России не должно быть детдомов
Александр Семчев // фото: Андрей Струнин
Александр Семчев:
Среди политиков мало интересных актеров
Николай Лебедев
Николай Лебедев:
Не понимаю, почему патриотизм стал проклятым понятием
Кирилл Вытоптов. Фото: АГН Москва / Global Look Press
Кирилл Вытоптов:
В театр важно приходить с готовностью воспринимать


Юлия Началова // фото в статье: Global Look Press
Фанатов Юлии Началовой оставили без концерта ее памяти
Убийство в Крыму: как "идеальный отец" стал палачом?
Валерий Максименко
Куда "поплывет" ФСИН после отставки "самого открытого человека"
София Ротару // фото: Global Look Press
Хунтарянка. Софию Ротару заклеймили за одно желание выступить в Москве
Ольга Скабеева
Фейк недели: Скабеева "депортировала" жителей Донбасса

Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
Стоп-кадр: Youtube
История одной вещи. Кипятильник как факел советского человека
Петр Авен // фото: Андрей Струнин
Как хипповал Петр Авен
При раскопках во Пскове нашли древнее "подпольное казино"
"Переори меня, если сможешь": новая мода на баттлы в Санкт-Петербурге
^