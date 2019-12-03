На выборы в Госдуму хотят допустить множество маргинальных партий

В администрации президента обсуждается идея допустить до парламентских выборов в 2021 году множество небольших партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5% за счет чего планируется увеличить количество мандатов «Единой России», сообщают источники «Ведомостей».

«Так можно обеспечить и конституционное большинство "Единой России" — по спискам она может взять 35–40%, три четверти округов выиграют провластные одномандатники, а за счет перераспределения оставшихся голосов будут получены дополнительные мандаты. Это одна из рабочих идей, для этого не нужно ничего менять», — говорит один из собеседников издания. Другой отмечает, что это решение, вероятно, примут.

На настоящий момент участвовать в выборах в Госдуму могут 52 партии, а 13 из них не нужно собирать подписи. Остальным, как отмечается, 200 тысяч подписей собрать помогут. При этом партию «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова, по словам собеседника газеты, а также структуры Алексея Навального к выборам допускать не намерены.

«Вопрос в том, что это за партии. Часть избирателей недовольна существующими партиями и ищет, за кого проголосовать. За этих избирателей конкурируют партии второго-третьего эшелона, которые почти не соперничают с ведущими партиями», — комментирует идею политолог Аркадий Любарев. По его мнению, скорее всего допущенные партии будут отбирать голоса у КПРФ и ЛДПР.

«Вопрос не в том, чтобы партий было много, а чтобы была толкучка у проходного барьера, когда несколько партий получают много голосов, но барьер не преодолевают. Но для этого они должны из себя что-то представлять», — полагает политолог Александр Кынев.

По мнению политтехнолога Григория Казанкова, «у некоторых [партий] есть шанс преодолеть 5%, но вот сделать так, чтобы пять партий набрали по 4,5%, технически почти невозможно, а 15 партий не наберут по 1–2%». При этом от видит в этом решении множество рисков, в том числе из-за неуправляемости партий. В то же время отбирать голоса эти небольшие партии, как он считает, будут в действительности у «Единой России», так как её электорат наименее устойчив.