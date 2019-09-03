Дмитрий Гудков: Каждому депутату стоит посидеть в камере

Незарегистрированный депутат в Мосгордуму написал из спецприемника специально для «Собеседника»...

Дмитрию Гудкову продлили срок – за то, что призывал протестовать против нарушения закона на выборах в Думу столицы: на свободу молодой политик вышел только накануне.

Досье

Дмитрий Гудков (1980 г. р.)

Председатель оппозиционной «Партии перемен», бывший депутат Госдумы и сын политика Геннадия Гудкова. В феврале 2019 года принял решение баллотироваться в Мосгордуму, но Мосгоризбирком решил не принимать собранные за него подписи избирателей. 30 июля за нарушение правил проведения митинга суд приговорил Гудкова-младшего сначала к 30, а потом еще к 10 суткам административного ареста.

Вот что сам Гудков-младший написал для читателей «Собеседника» о своей жизни и размышлениях за решеткой:

Была свобода – и кончилась

«Жизнь так бескровно и безбольно пытала дух, как никогда». Эта блоковская фраза очень точно для меня описывает административный арест в спецприемнике Электростали.

Досадно то, что 36 дней нужно вырвать из жизни, прекратить общаться с близкими и не очень людьми, изменить привычный уклад. А когда разматываешь логическую цепочку к началу, тут-то и вспоминаешь, что это все – из-за выборов. Того самого «пассивного избирательного права», которое учат в школе. Жаль, там забывают рассказать, что право это есть теперь только у тех, кто и так во власти. И хоть какие подписи ни собери, узурпации этой самой власти они не помешают. Запомните, дети!

А кто не выучит урок – того под арест. Во-первых, так пытаются помешать протестам. Как будто без лидеров люди неспособны сообразить, что происходит. Вторая цель – запугать. Показать, что свобода – иллюзия, которая может лопнуть как мыльный пузырь в любой момент. Была свобода – и кончилась.

Вчера объяснял избирателям, как нам обустроить Россию, а сегодня в камере Тверского ОВД объясняешь члену НОДа, почему в бедах России не виноваты ни США, ни евреи. С членом НОДа, кстати, веселая история вышла, я ее в своих «Записках кандидата из-за решетки» уже рассказывал. Человек много лет провел на зоне за разбои, но потом остепенился, нашел себе любимую, занялся хозяйством и, как назло, поиском смысла жизни. Он-то и привел его в НОД. И вот – 27 июля. Мой визави вышел противостоять «оранжевой угрозе», но народная стихия захлестнула его и повлекла за собой. Расставаясь в камере, он обещал мне перейти с проповедей депутата Федорова на «Эхо Москвы».

А пока он – верю! – пересматривает свои взгляды, я вспоминаю суды. «Гудков, встаньте, когда к вам обращаются!» – заявляет «ваша честь», расставляя все по своим местам: кто здесь власть. Комариные укусы, с которыми, впрочем, быстро учишься жить, абстрагируясь. Не люди – функции. Решетка? И бог с ней, если под рукой, как учит нас Чапаев, всегда есть необъятная и очень внутренняя Монголия.

Но все равно остается проблема: пустота. Незаполненность дней. Вырванность из контекста. Радио «Комсомольская правда» (другие тут не ловит), шахматы, в которые я всегда выигрываю у себя, ручка и бумага, на которой я сейчас пишу этот текст, книги.

Эркюль Пуаро не подделает протокол

Лучше всего в камере идет Агата Кристи. Поначалу я решил ударить по публицистике: Иноземцев, Слезкин, Павловский, – но потом понял, что нет, не сейчас. Внутренняя свобода внутренней свободой, а нужно отвлекаться от мыслей о политике, иначе сойдешь с ума. Ты здесь – а там винтят. И даже «КП» сообщает честные цифры задержанных. А в детективах всегда торжествует справедливость. Мисс Марпл не пойдет с дубинкой бить митингующих, Эркюль Пуаро не подделает протокол задержания.

Тут, за решеткой, мир вообще становится очень простым. Подъем, завтрак, обед, ужин, спать, подъем, завтрак... Но благодаря этой рутине особенно остро чувствуешь абсурд снаружи. Дело о «массовых беспорядках». Улика – бумажный стаканчик. Ночной арест Егора Жукова из моей команды. Доказательство вины – видео, на котором кто-то машет рукой. Не он. Тогда отечественные Эркюли приходят за курсовыми Егора. Этот бред виден только из-за решетки?

Хотел бы я сейчас обсудить это с кем-нибудь, но уже давно сижу фактически в одиночке. Сосед моих первых дней – 72-летний Владимир – давно освободился: его отпустили, выставив на улицу в 4:30 утра, так уж решил суд. Кстати, под арест Владимир пошел сам: с пенсии штраф не заплатишь, так что легче оказалось провести неделю за государственный счет.

Работа судьи – в среднем два часа позора

Разнообразие в жизнь теперь вносят разве что поездки в суды: такие же бессмысленные, как и мое пребывание здесь. В глазах и словах судей – та же смертная скука. Ведь, казалось бы, интересно: политический процесс, это вам не свистнутый в автобусе кошелек. Но – скука, потому что все решено, и не ими. А им просто надо как-то отбыть этот номер, в среднем два часа позора под собственный ритуальный бубнеж.

Кстати, о судах: там работают люди не без юмора. В том же Мосгорсуде висит лепное панно с ангелочком (!): «Мудрее всего время, ибо оно раскрывает все». Но фотографировать панно нельзя, чтобы никто не узнал этой глубокой мысли.

Съездил в суд – и опять рутина. Конечно, от нее никуда не деться, и ни Агата Кристи, ни турник в клетке для прогулок, ни самодельные гантели из наполненных водой пластиковых бутылок не заменят свободы (и я далеко не только о камере, а и о стране в целом).

Сказать последнее «прости» дырке в полу (она тут же, в камере, все свои, чего стесняться), лаю служебных собак под окном и металлическим прутьям кровати, на которой все равно не умещаешься.

Никаких сроков подряд: ни президенту, ни арестантам

Ищу в ситуации хорошее: наверно, каждому депутату стоит провести несколько дней вот так, в камере. Чтобы потом коллективная Яровая могла сказать «я была тогда с моим народом» и вместо очередного закона о запрете жизни на Земле написать что-то полезное. Например, про туалеты в камерах. Чтобы с унитазом и в отдельной комнате. И кровать чтобы не из металлических прутьев, а из гладкой доски. Цивилизация начинается с малого.

А сенатор Клишас, отсидев положенный каждому сенатору срок, внес бы законопроект об отмене арестов за митинги и свободе пользования интернетом хотя бы в камерах.

Да не бойтесь, сенатор, шучу, не сливайтесь цветом с пижамой, сам все внесу, дайте время. Так и напишу: никаких сроков подряд, ни для президента, ни для административно арестованных.

Главное, не бояться поступать по совести

Простые и честные вещи – они самые правильные. Так и в политике. Не хочется сейчас строить сложные стратегии к предстоящим выборам. Все равно любая стратегия в любой момент может закончиться в той же камере. Это мы думаем, что играем в шахматы, а соперник точно знает: бои без правил.

Так что можно ничем и не жертвовать, не идти на компромиссы с совестью. Если в округе остался человек, при виде которого не хочется брезгливо отвернуться – слава Богу. Такого нет? Спросите у оставшихся, готовы ли они потребовать хотя бы двух простых вещей:

– освобождения арестованных на митингах заложников,

– прекращения фейковых уголовных дел по протестам.

Главное, не бояться поступать по совести. А остальное придет само собой.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2019 под заголовком «Дмитрий Гудков: Каждому депутату стоит посидеть в камере».