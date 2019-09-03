Дмитрий Гудков: Каждому депутату стоит посидеть в камере

В центре внимания
Виктор Золотов // фото: Global Look Press
Росгвардия породнилась с Дерипаской
Дмитрий Быков: Сами вы кукловоды!
Зачем Герман Греф тайно прилетал на свою малую родину

Новости дня

02 сентября, понедельник

[18:14]Мост на Урале, который ждали два года, рухнул в течение суток
[17:59]Игорь Чайка и брат президента Молдавии займутся переработкой опасных отходов
[17:58]В России снимут кино о счастливой жизни на пенсии "Дедline"
[17:29]Губернатор Свердловской области оценил позолоту в школе Екатеринбурга
[17:28]Роли в фильме "Брат-3" выставлены на продажу
[17:09]Власти Италии на границе задержали судно с мигрантами из Ливии
[17:07]Следователи ищут участника смертельной аварии с вейкбордистом в Подмосковье
[17:06]Прокуратура Томска добилась списания со счета 5-летней девочки долгов отца
[16:47]Волонтеры приюта в Оренбурге, где массово погибли животные, отравились газом
[16:46]Петербуржец, обвиняемый в оправдании терроризма, пропал из-под домашнего ареста
[16:28]В Петербурге прошли школьные линейки с автоматами и выступлениями ОМОНа
[16:21]Александр Розенбаум перенес сложную операцию
[15:52]Посол РФ Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в больнице Каира
[15:40]В Краснодаре открылась школа с рекордным количеством первых классов
[15:38]Власти Анапы судятся с аптекой из-за объявления об особых условиях скидки
[15:38]В Москве из-за неосторожного обращения с "болгаркой" погиб мужчина
[15:26]Долю одномандатников на выборах в ГД могут увеличить в случае провала "ЕР"
[15:10]Вадим Верник назначен заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова
[15:09]Супруг Натальи Поклонской заявил о расставании с ней
[14:54]ГД выделит почти 9 млн рублей на исследование о редактуре генома и клонировании
[14:52]Путин наградил зам. председателя ЦИК Булаева орденом "За заслуги перед Отечеством"
[14:42]Новосибирец отсудил у лаборатории 10 тысяч рублей за ложный диагноз ВИЧ
[14:41]Петра Мамонова выпустили из больницы
[14:40]Небольшие накопительные пенсии предложили выплачивать единоразово
[14:39]Дмитрий Гудков вышел из спецприемника и раскритиковал идею "Умного голосования"
[14:38]Ставропольский экоактивист подвергся нападению со стороны неизвестных
[14:34]Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку
[14:14]Подавший иск к Навальному единоросс заявил, что не возьмет у него "ни рубля"
[13:54]Полиция Зеленограда завела дело после самоубийства школьника 2 сентября
[13:35]Суд вынес предупреждение семейной паре, взявшей ребенка на митинг в Москве
[13:24]"Партия перемен" объявила о митинге на проспекте Сахарова 14 сентября
[13:10]Клишас призвал запретить анонимность в Сети из-за призывов к протестам
[13:06]Специалисты называют прививки лучшим средством профилактики гриппа
[12:54]В Сети опубликовано фото Александра Шестуна после длительной голодовки
[12:39]Матвиенко предостерегла от преуменьшения роли учителя в школе будущего
[12:31]В Иркутской области площадь лесных пожаров увеличилась до 1,5 тысяч гектаров
[12:31]Минэнерго планирует сформировать рынок экотоплива в России до 2035 года
[12:30]В Якутске из-за низкого уровня воды в Лене введен режим ЧС
[12:30]На Новодевичьем кладбище ограбили могилу ветерана
[12:29]Россия на месяц станет председателем Совета безопасности ООН


Фото: Global Look Press
На какие ухищрения идут мобильные операторы в погоне за прибылью
Фото: агентство «Москва»
Как закупить все нужное к новому учебному году и не разориться
Фото: Global Look Press
Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить
Фото: Global Look Press
Доктор на замену. Можно ли самому выбрать поликлинику или сменить врача
Фото: Shutterstock
Как выбрать правильную обувь на осень
Фото: Global Look Press
Шесть народных средств против головной боли
Фото: Global Look Press
Семь советов, которые помогут повысить финансовую грамотность
Фото: Global Look Press
Клад под скорлупой: чем полезны различные виды орехов
Фото: Shutterstock
Пять оригинальных рецептов домашних консервов с помидорами
Фото: Global Look Press
Пять советов для борьбы с высоким уровнем холестерина

Дмитрий Гудков: Каждому депутату стоит посидеть в камере

Политика
05:07, 03 сентября 2019
«Собеседник» №33-2019

Дмитрий Гудков // Фото: Александр Алешкин
Дмитрий Гудков // Фото: Александр Алешкин

Незарегистрированный депутат в Мосгордуму написал из спецприемника специально для «Собеседника»...

Дмитрию Гудкову продлили срок – за то, что призывал протестовать против нарушения закона на выборах в Думу столицы: на свободу молодой политик вышел только накануне.

Досье

Дмитрий Гудков (1980 г. р.)  

Председатель оппозиционной «Партии перемен», бывший депутат Госдумы и сын политика Геннадия Гудкова. В феврале 2019 года принял решение баллотироваться в Мосгордуму, но Мосгоризбирком решил не принимать собранные за него подписи избирателей. 30 июля за нарушение правил проведения митинга суд приговорил Гудкова-младшего сначала к 30, а потом еще к 10 суткам административного ареста.

Вот что сам Гудков-младший написал для читателей «Собеседника» о своей жизни и размышлениях за решеткой:

Была свобода – и кончилась

«Жизнь так бескровно и безбольно пытала дух, как никогда». Эта блоковская фраза очень точно для меня описывает административный арест в спецприемнике Электростали.

Досадно то, что 36 дней нужно вырвать из жизни, прекратить общаться с близкими и не очень людьми, изменить привычный уклад. А когда разматываешь логическую цепочку к началу, тут-то и вспоминаешь, что это все – из-за выборов. Того самого «пассивного избирательного права», которое учат в школе. Жаль, там забывают рассказать, что право это есть теперь только у тех, кто и так во власти. И хоть какие подписи ни собери, узурпации этой самой власти они не помешают. Запомните, дети!

А кто не выучит урок – того под арест. Во-первых, так пытаются помешать протестам. Как будто без лидеров люди неспособны сообразить, что происходит. Вторая цель – запугать. Показать, что свобода – иллюзия, которая может лопнуть как мыльный пузырь в любой момент. Была свобода – и кончилась.

Вчера объяснял избирателям, как нам обустроить Россию, а сегодня в камере Тверского ОВД объясняешь члену НОДа, почему в бедах России не виноваты ни США, ни евреи. С членом НОДа, кстати, веселая история вышла, я ее в своих «Записках кандидата из-за решетки» уже рассказывал. Человек много лет провел на зоне за разбои, но потом остепенился, нашел себе любимую, занялся хозяйством и, как назло, поиском смысла жизни. Он-то и привел его в НОД. И вот – 27 июля. Мой визави вышел противостоять «оранжевой угрозе», но народная стихия захлестнула его и повлекла за собой. Расставаясь в камере, он обещал мне перейти с проповедей депутата Федорова на «Эхо Москвы».

А пока он – верю! – пересматривает свои взгляды, я вспоминаю суды. «Гудков, встаньте, когда к вам обращаются!» – заявляет «ваша честь», расставляя все по своим местам: кто здесь власть. Комариные укусы, с которыми, впрочем, быстро учишься жить, абстрагируясь. Не люди – функции. Решетка? И бог с ней, если под рукой, как учит нас Чапаев, всегда есть необъятная и очень внутренняя Монголия.

Но все равно остается проблема: пустота. Незаполненность дней. Вырванность из контекста. Радио «Комсомольская правда» (другие тут не ловит), шахматы, в которые я всегда выигрываю у себя, ручка и бумага, на которой я сейчас пишу этот текст, книги.

Эркюль Пуаро не подделает протокол

Лучше всего в камере идет Агата Кристи. Поначалу я решил ударить по публицистике: Иноземцев, Слезкин, Павловский, – но потом понял, что нет, не сейчас. Внутренняя свобода внутренней свободой, а нужно отвлекаться от мыслей о политике, иначе сойдешь с ума. Ты здесь – а там винтят. И даже «КП» сообщает честные цифры задержанных. А в детективах всегда торжествует справедливость. Мисс Марпл не пойдет с дубинкой бить митингующих, Эркюль Пуаро не подделает протокол задержания.

Тут, за решеткой, мир вообще становится очень простым. Подъем, завтрак, обед, ужин, спать, подъем, завтрак... Но благодаря этой рутине особенно остро чувствуешь абсурд снаружи. Дело о «массовых беспорядках». Улика – бумажный стаканчик. Ночной арест Егора Жукова из моей команды. Доказательство вины – видео, на котором кто-то машет рукой. Не он. Тогда отечественные Эркюли приходят за курсовыми Егора. Этот бред виден только из-за решетки?

Хотел бы я сейчас обсудить это с кем-нибудь, но уже давно сижу фактически в одиночке. Сосед моих первых дней – 72-летний Владимир – давно освободился: его отпустили, выставив на улицу в 4:30 утра, так уж решил суд. Кстати, под арест Владимир пошел сам: с пенсии штраф не заплатишь, так что легче оказалось провести неделю за государственный счет.

Работа судьи – в среднем два часа позора

Разнообразие в жизнь теперь вносят разве что поездки в суды: такие же бессмысленные, как и мое пребывание здесь. В глазах и словах судей – та же смертная скука. Ведь, казалось бы, интересно: политический процесс, это вам не свистнутый в автобусе кошелек. Но – скука, потому что все решено, и не ими. А им просто надо как-то отбыть этот номер, в среднем два часа позора под собственный ритуальный бубнеж.

Кстати, о судах: там работают люди не без юмора. В том же Мосгорсуде висит лепное панно с ангелочком (!): «Мудрее всего время, ибо оно раскрывает все». Но фотографировать панно нельзя, чтобы никто не узнал этой глубокой мысли.

Съездил в суд – и опять рутина. Конечно, от нее никуда не деться, и ни Агата Кристи, ни турник в клетке для прогулок, ни самодельные гантели из наполненных водой пластиковых бутылок не заменят свободы (и я далеко не только о камере, а и о стране в целом).

Сказать последнее «прости» дырке в полу (она тут же, в камере, все свои, чего стесняться), лаю служебных собак под окном и металлическим прутьям кровати, на которой все равно не умещаешься.

Никаких сроков подряд: ни президенту, ни арестантам

Ищу в ситуации хорошее: наверно, каждому депутату стоит провести несколько дней вот так, в камере. Чтобы потом коллективная Яровая могла сказать «я была тогда с моим народом» и вместо очередного закона о запрете жизни на Земле написать что-то полезное. Например, про туалеты в камерах. Чтобы с унитазом и в отдельной комнате. И кровать чтобы не из металлических прутьев, а из гладкой доски. Цивилизация начинается с малого.

А сенатор Клишас, отсидев положенный каждому сенатору срок, внес бы законопроект об отмене арестов за митинги и свободе пользования интернетом хотя бы в камерах.

Да не бойтесь, сенатор, шучу, не сливайтесь цветом с пижамой, сам все внесу, дайте время. Так и напишу: никаких сроков подряд, ни для президента, ни для административно арестованных.

Главное, не бояться поступать по совести

Простые и честные вещи – они самые правильные. Так и в политике. Не хочется сейчас строить сложные стратегии к предстоящим выборам. Все равно любая стратегия в любой момент может закончиться в той же камере. Это мы думаем, что играем в шахматы, а соперник точно знает: бои без правил. 

Так что можно ничем и не жертвовать, не идти на компромиссы с совестью. Если в округе остался человек, при виде которого не хочется брезгливо отвернуться – слава Богу. Такого нет? Спросите у оставшихся, готовы ли они потребовать хотя бы двух простых вещей:

– освобождения арестованных на митингах заложников,

– прекращения фейковых уголовных дел по протестам.

Главное, не бояться поступать по совести. А остальное придет само собой.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №33-2019 под заголовком «Дмитрий Гудков: Каждому депутату стоит посидеть в камере».

Теги: Выборы в Мосгордуму – 2019

Поделитесь статьей:
Украинские моряки уедут домой? // фото: агентство «Москва»

Политика

Россия и Украина произвели обман пленными

Читать далее >

Дмитрий Гудков // Фото: Александр Алешкин

Политика

Дмитрий Гудков: Каждому депутату стоит посидеть в камере

Читать далее >

Виктор Золотов // фото: Global Look Press

Политика

Росгвардия породнилась с Дерипаской

Читать далее >

Политика
Дмитрий Гудков: Каждому депутату стоит посидеть в камере
Россия и Украина произвели обман пленными
Платонов-сын к отцу пришел
Долю одномандатников на выборах в ГД могут увеличить в случае провала "ЕР"
Общество
Последний протест лета прошел с Любовью
Губернатор Свердловской области оценил позолоту в школе Екатеринбурга
Власти Италии на границе задержали судно с мигрантами из Ливии
Петербуржец, обвиняемый в оправдании терроризма, пропал из-под домашнего ареста
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Подавители митингов действуют по одной схеме последние 150 лет, с тех пор, как российское население вообще стало выходить на демонстрации

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

В скором будущем людьми, которые принимают такого рода управленческие решения в стране, предполагается в принципе ликвидация права на пенсию

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Силовые ведомства обозначили свое превосходство над обществом и пребывают в уверенности, что теперь все должны жить только их интересами


Культура и ТВ
Жан Даниэль: Александр Числов даже своим уходом сделал себе роль
В России снимут кино о счастливой жизни на пенсии "Дедline"
Вадим Верник назначен заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова
Петра Мамонова выпустили из больницы
Шоу-бизнес
Обнаженная Аллегрова на "Новой волне" шокировала Панайотова
Роли в фильме "Брат-3" выставлены на продажу
Александр Розенбаум перенес сложную операцию
Наргиз заявила, что в MALFA все вопросы решает Серябкина, а не Фадеев

Здоровье
Неправильный образ жизни грозит болезнями сердца чаще, чем гены
Мозгу вегетарианцев не хватает важнейшего питательного вещества
Специалисты называют прививки лучшим средством профилактики гриппа
Новосибирец отсудил у лаборатории 10 тысяч рублей за ложный диагноз ВИЧ
Туризм
Двухсотлетний кит в бухте Врангеля в Охотском море: фото
Авиабилеты в РФ могут вырасти на 10% из-за подорожания керосина
19-летняя москвичка впала в кому после несчастного случая в турецком бассейне
Краснодар и Крымский мост может соединить трасса стоимостью 128 млрд рублей
Авто
Фестивали ретро-авто и "велоледи" в Сокольниках: фоторепортаж
В Госдуме определят понятия "гаража", "гаражного комплекса" и "машино-места"
В Госдуме поддержали идею об ограничении скорости при перевозке детей
Ольгу Бузову хотят подключить к пропаганде безопасности на дорогах
Недвижимость
Эксперты: Недвижимость в Новой Москве продолжит конкурировать со "старыми районами"
На территории московских парков могут разрешить капитальное строительство
"Квадрат" в попавших под реновацию домах в Москве с мая подорожал на 10%
Главные претензии россиян к своему жилью – качество ремонта и воды
Читайте также
Свежий номер

Дмитрий Гудков // Фото: Александр Алешкин
Дмитрий Гудков: Каждому депутату стоит посидеть в камере
Корреспондент «Собеседника» не рискнула вдохнуть «лошарик», и для фото использовался шарик с гелием // фото: Александр Шпаковский
"Шарики-кумарики". Что стоит за продажей веселящего газа в России
Здание Госдумы // фото: Global Look Press
Иноагенты против оппозиции: как живут члены комиссии по "западному влиянию"
У Владимира Путина теперь другая фамилия. По крайней мере, в Росреестре // фото: Global Look Press
Владимир Путин стал Игорем Петровичем Сергеевым-Градским – по данным Росреестра
Эмиль Колмаков транслировал свою смерть в интернет
Чисто служебное самоубийство. Почему полицейские все чаще накладывают на себя руки
Дмитрий Алешковский // стоп-кадр / Радио Свобода / YouTube
Митя Алешковский:
Жертвовать деньги – это естественно, как почистить зубы
Любовь Соболь // стоп-кадр: BBC News - Русская служба / YouTube
Любовь Соболь:
Отступить сейчас – значит проиграть навсегда
Иван и Оксана Охлобыстины с детьми // фото: Global Look Press
Иван Охлобыстин:
Покончив с либералами, они примутся за своих
Борис Гуц // фото: Alexey Yushenkov; в статье: кадры из фильма «Смерть нам к лицу»
Режиссер Борис Гуц:
Мне сказали, что через пять лет я умру
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
В театре, по-вашему, должны служить мерзавцы и моллюски?


Рэпер Face на митинге в Москве 10 августа // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Фейсом об тэйбл. После выступления на Сахарова у рэпера новые проблемы
Путин и Макрон // фото: Global Look Press
Фейк недели: слова Эммануэля Макрона переиначили на сайте Кремля
Дмитрий Песков // фото: Global Look Press
Путину сменили фамилию в Росреестре для конспирации – версия Пескова
Евгений Кузнецов // фото: Global Look Press
Евгений Кузнецов мог принимать кокаин во время ЧМ в Братиславе
Евгения Васильева // фото: Global Look Press
Суд признал право Евгении Васильевой на ребенка суррогатной матери

Митрополит Сергий // стоп-кадр: Алексей Сазонов / YouTube
Противопожарный батюшка, или Почему РПЦ – плохая замена МЧС
Яйцеклетку журналистки – популяризатора науки продали за 90 тысяч
Саша Спилберг
Дети хайпа. Спилберг по-нашему
Отчаянная градохозяйка. Как руководит Усть-Илимском 28-летняя Анна Щекина
Фото в статье: Анна Нова (Златоуст)
Пенсионерка из Златоуста заменила собой дворников, маляров и соцработников
^