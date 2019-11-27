Песков подчеркнул, что спортсмены имеют право выбора, за какую страну выступать

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость оценок» пока рекомендации Комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению России от проведения международных первенств и участия в них не «приняли форму конкретных решений». Напомним, что Исполнительный комитет организации вынесет окончательное решение 9 декабря.

«Это действительно информация, которая вызывает озабоченность, мы сожалеем в этой связи», — приводит его слова «Интерфакс». Песков также отметил, что эти рекомендации «очень нерадостные».

Он заявил, что «спортсмены должны работать, чтобы дальше обеспечивать лидирующие позиции», но от выступлений за другую страну их никто не удерживает и у них есть право выбора.

Песков также полагает, что в части взаимодействия с международными антидопинговыми и спортивными структурами «взаимодействие будет продолжено».