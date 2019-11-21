В ФСБ заявили, что переданные Украине корабли были в нормальном состоянии

Центр общественных связей ФСБ России выпустил заявление, в котором сообщил, что на момент передачи Украине трех военных судов всё оборудование и сантехника в них были в исправном состоянии, передает ТАСС.

В ответ на заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, который накануне сообщил, что российская сторона «угробила» корабли, захваченные ранее в Керченском проливе, в ФСБ заявили о публикации видеозаписи, на которой, как утверждается, происходит «процедура подписания актов приема-передачи» судов и демонстрируется их «внешнее и внутреннее состояние». При этом отмечается, что «если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны».

Ранее 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский, лично встретивший доставленные в порт Очакова Николаевской области корабли, после их осмотра заявил, что «на кораблях частично не хватает оборудования», а также «части вооружения». «Я увидел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы она вернула все, что там было», — заявил он. По его словам, на ремонт кораблей уйдет около трех месяцев.

Слова Зеленского, как сообщают РИА Новости, глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе расценил как «анекдот». «Они пытаются перевести стрелки и отвести внимание от самого главного. Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Все это пустые слова», — заявил Иоффе.