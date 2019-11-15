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Путин счел "бредом" иск "Нафтогаза" и допустил срыв транзита газа через Украину

Политика
16:44, 15 ноября 2019

Президент РФ Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита газа через Украину допустимы, если Украина не пойдет на отказ от взаимных претензий, передает «КоммерсантЪ».

Он отметил, что прямые поставки в Украину могут привести к снижению российской стороной цены на него «до 20 и даже до 25%», и осудил новый иск «Нафтогаза» на 12 миллиардов долларов, который компания подала в Стокгольмский арбитраж в ноябре: «Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать — пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам, она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство,— мы готовы. <…> Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует».

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев отметил, что часть заявления Путина «фактически корректна». «Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского [энергетического] законодательства до конца этого года», — приводит его слова РБК.

Как ранее отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер, чтобы продлить договор между компаниями на следующий год, до 1 января Украина должна создать независимого газотранспортного оператора, который необходим в соответствии с европейскими нормами.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о словах вице-председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича, который отметил отсутствие подвижек в переговорах между «Газпромом» и «Нафтогазом» по договору о транзите газа через Украину после 1 января 2020 года позицией российской компании о внесудебном урегулировании всех споров.

Теги: Украина, Путин, Газ

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