"Газпром" настаивает на внесудебном урегулировании споров с "Нафтогазом"

Вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович объяснил отсутствие подвижек в переговорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» по договору о транзите газа через Украину после 1 января 2020 года ужесточением позиции российской стороны по пакетной сделке.

В требования входит урегулирование судебных споров между компаниями по «нулевому варианту», а также отмена штрафа в шесть миллиардов долларов, который требует с «Газпрома» украинский антимонопольный комитет. Также российская сторона призывает вернуться к модели прямых поставок газа из России в Украину, а не по реверсу через Европу.

Одним из важных факторов взаимодействия между компаниями являются решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить 2,6 миллиарда долларов. Решение может быть оспорено уже в конце ноября, однако, как отмечают собеседники «Коммерсанта», шансы на изменение вердикта малы.

Источники издания также отмечают определенную политическую составляющую в переговорном вопросе. При этом, судя по опубликованной методике НКРЭКУ, интересы «Газпрома» как раз учтены, так как условия для установления тарифов через Украину на уровне, не сопоставимом с «Северным потоком – 2», который может быть запущен уже к лету, созданы, а Еврокомиссия поддержала возможность составления отдельного договора уже после реализации «Северного потока – 2», когда российские потребности в украинской системе станут не столь значимыми.