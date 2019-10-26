Представитель МИД: Чем дальше займётся Мария Бутина, нам уже известно

26 октября освобожденная в США Мария Бутина возвратилась в Росссию.

Самый популярный вопрос Марии Бутиной от журналистов, которые приехали встречать ее в аэропорту, был «чем вы будете заниматься дальше». Он остался без ее ответа: Мария, как и члены ее семьи эту тему старались игнорировать.

Зато намёк можно было услышать в одном из ответов Марии Захаровой, которая также приехала в Шереметьево.

— Вы предложите ей работу в МИДе?

— А вот это сюрприз, — ответила официальный представитель министерства.

Правда, подробности Мария Захарова рассказать отказалась:

— Сейчас ей [Марии Бутиной] нужно время. Поскольку ее поддерживали и собирали деньги, она должна сейчас со всеми пообщаться. Все это очень много стоило. Я помню письма отца: «Все, мы на нулях. Что делать?» Я помню, мы сидели с Марго Симонян и думали, как и что подключать.

По словам Захаровой, случай Марии Бутиной, которую осудили прошлым летом в США по закону об иностранных агентах, стал для нее особенным:

— Я не представляла это так, что передо мной не просто некая единица, за которую мы должны вступаться, поскольку это гражданин РФ. Для меня прежде всего это была молодая девушка, которая туда приехала не с какими-то злыми намерениями, а просто заниматься своей жизнью. И которую запугивают катастрофически длинным сроком, хотя никакой вины за ней нет, кроме неправильно заполненных документов. Меня постоянно спрашивали, почему именно ее портрет висит на аватаре главной страницы МИДа [в соцсетях] — а как же остальные, вы что за них не боретесь? Мы за всех боремся, но бывают случаи просто вопиющие, как этот.

Глава отдела цифровой дипломатии Департамента информации и печати МИД РФ Максим Гончаров объяснил «Собеседнику», что ему уже известно, чем займётся Бутина после поездки домой в Барнаул, но большего рассказать он не может.