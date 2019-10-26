Прибывшую из Майами в аэропорт Шереметьево Марию Бутину встретил отец

Самолет с депортированной из США россиянкой Марией Бутиной прибыл из Майами в московский аэропорт «Шереметьево».

Бутина прилетела на рейсовом самолете «Аэрофлота», сообщает «Интерфакс».

В аэропорту ее встретил отец Валерий, который специально прилетел из Барнаула в Москву, передает ТАСС. Также среди встречающих была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне, 25 октября, Марию Бутину, осужденную в США за работу «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора» освободили из американской тюрьмы и передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы, где она находилась в ожидании депортации.

Российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что на этом «закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки», и добавил, что посольство РФ намерено и дальше добиваться возвращения на родину всех несправедливо осужденных граждан России.