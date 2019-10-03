Без надежды на будущее. Савченко показала, как исчезнут политики Украины

Обозреватель Sobesednik.ru обрисовывает последние тренды украинской политики на примере угасания звезды Надежды Савченко.

Надежда Савченко продолжает комментировать в украинских СМИ повестку дня. Недавно она обсудила американскую предвыборную кампанию в эфире телеканала Newsone. До этого в центре внимания были сообщения о ее выезде за рубеж в отпуск, о неминуемом изучении украинского языка россиянами и о регистрации экс-депутата на бирже труда.

Как можно видеть, фокус общественного внимания не отпускает Савченко, не дает ей прожить незамеченной и двух дней. Что, конечно, не удивительно, ведь в ее биографии достаточно поступков, которые говорят о незаурядном сценическом потенциале.

Вспомним некоторые из них. После возвращения из российского плена, уже ставшая депутатом, она вошла в парламент босиком. Тут же, не давая опомнится публике, на пресс-конференции заявила, что Крым вернется в Украину по итогам Третьей мировой войны. А уже во время действия мандата пообещала ответить всем, кто пришел во власть «на крови», тем же. Особо был отмечен генпрокурор Юрий Луценко, которому Савченко продемонстрировала плод граната с явным намеком.

Прошло совсем немного времени, и Савченко арестовали по обвинению в организации вооруженного мятежа. Якобы она с сообщником должна была расстрелять Раду из минометов, потом, миновав разрушенный купол, спуститься в зал на канате и добить оставшихся из стрелкового оружия. Бегство с места преступления планировалось осуществить на скутерах по Днепру (очевидно, вслед за садящимся солнцем).

Похоже на сюжет боевика категории «В» из девяностых, не правда ли? Но это не было глупой шуткой обвинителя: Савченко просидела год в СИЗО, а обвинения до сих пор не сняты.

Согласитесь, ярче биографии не придумаешь? Но на этом размашистом, писанном яркими красками панно странно смотрится ее сокрушительное поражение на выборах в Раду: в округе ей отдали голоса всего восемь избирателей. Только комичность поражения разве что здесь к месту.

Напомним, что на прошедших выборах в украинский парламент уверенную победу одержала партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа»: по партийным спискам и мажоритарным округам она в сумме получила 254 мандата. Большинство участников проекта являются новичками в политике.

Как оказалось, в округах праздновали победу в основном неизвестные люди, единственным отличием которых от конкурентов была принадлежность к новой партии власти. Относительно популярным персонажам президентский бренд тоже помог. Например, блогер Маским Бужанский честно признался, что не победил бы без помощи президентской партии.

Неужели нельзя было договориться и Савченко? Отметим здесь одну ее важную черту: она оказалась неудобным и не компромиссным человеком. Во время встречи в киевском аэропорту после освобождения она отказалась принять цветы от главы «Батькивщины» Юлии Тимошенко, в чью партию попала, еще находясь в российском СИЗО. Также она активно критиковала и Петра Порошенко, не оглядываясь на звезду героя, которую присудил экс-президент. Все это добавляет скиллов непрофессиональному политику. Часто экс-депутата представляют неуравновешенной женщиной, с которой будто только сняли усмирительную рубашку.

Ну разве нужна такая Зеленскому? Экспертное сообщество уже давно говорит: украинская ситуация 2019 года сильно напоминает сценарий транзита власти в РФ двадцатью годами ранее. Вспомним, что в России тогда проект «Единство», большинство в котором составляли не замаравшие себя опытом «лихих девяностых» персонажи, сметал со своего пути и личности, и бренды.

Аналогичным образом не устояли перед «Слугой народа» и «Радикальная партия» харизматичного Олега Ляшко, и пророссийский «Оппозиционный блок», и различных форматов ультраправые, в их числе и лидер модного Нацкорпуса, шествия которого сопровождаются электронной музыкой и лазерными шоу, Андрей Билецкий.

С недавнего времени появилось ощущение, что из украинской политики вычищаются, выбиваются яркие личности. Почти три четверти новых депутатов (323 из 424) оказались в Раде впервые. Помимо партии Зеленского, это члены «Голоса» Святослава Вакарчука.

Политики с опытом теперь собраны в партиях Порошенко, Тимошенко и проекте Юрия Бойко — Виктора Медведчука, однако при нынешней расстановке сил они абсолютно ничего не решают. «Слугой народа» уже сформировано правительство, законы принимаются как на скоростном принтере, а для внесения изменений в конституцию будет достаточно помощи соратников лидера «Океана Эльзы».

Сегодня мы наблюдаем трансформацию украинского «политикума»: харизматики ушли, встречайте эффективных менеджеров! С таким и приватизация земли пройдет без привычных, казалось бы, в Раде драк и крика — телезритель и не заметит.