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Станислав Белковский об итогах выборов в Верховную раду Украины – 2019

Политика
11:29, 22 июля 2019
«Собеседник» №27-2019

Станислав Белковский // стоп-кадр / Youtube / "Белковский ТВ"
Станислав Белковский // стоп-кадр / Youtube / "Белковский ТВ"

Украина выбрала себе новый парламент. Астрологи, впрочем, говорят, что выборы во время ретроградного Меркурия до добра не доведут и эту Верховную раду (IX созыва) распустят досрочно, как и ее предшественницу.

Правда, зачем это надо будет делать — непонятно. Ведь партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» получает в ней единоличное большинство — почти 250 мандатов из конституционных 450 и фактических 424 (в Крыму и «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО) выборы по мажоритарным округам по понятным причинам не проводятся, отсюда и выпадение 26 мест). Это значит, что президентская политсила может сформировать правящую коалицию из одной самой себя и правительство — строго своими силами. Без партнеров. И для кризиса в Раде потребуется раскол в «Слуге народа», никак иначе.

При этом возможного партнерства с другими партиями — а именно «Батькивщиной» Юлии Тимошенко и «Голосом» Святослава Вакарчука — г-н Зеленский и его соратники не исключают. Ну, чтобы никто не говорил об узурпации власти и ради хорошей картинки для международного сообщества. Хотя за кем останутся ключевые командные высоты в правительстве и парламенте, понятно. «Голос» предложил в премьер-министры своего лидера, фронтмена группы «Океан Эльзы», но скорее для порядка. Если был спросили меня, я бы предложил отдать многострадальной г-же Тимошенко пост министра обороны — женский облик военного ведомства вполне соответствует нынешнему европейскому тренду. Но меня не спросят, не пугайтесь.

Спикером нового парламента хочет стать 35-летний Дмитрий Разумков — формальный председатель «Слуги народа». Сын Александра Разумкова, ведущего политического аналитика Украины 1990-х гг., который сам некогда считался реальным кандидатом в президенты украинского будущего. Но на самом интересном историческом месте был отравлен неизвестным ядом.

Приоритетным кандидатом в премьеры пока называют Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ. Дескать, от денег Международного валютного фонда для страны зависит многое, если не всё, так что его и разбрасываться. Моё мнение: оптимальным главой правительства был бы независимый от президента политик международного уровня. Например, нынешний министр иностранных дел Канады, 50%-я украинка и 100%-я украинофилка Христя Фриланд. Снова не пугайтесь: моё мнение остаётся строго при мне.

Независимо от деталей конфигурации новой власти, уже ясно, кого там НЕ будет: экс-президента Петра Порошенко и Ко. Начав в 2014-м как лидер надежд и сам надежда, он быстро скатился в коррупцию, кумовство и всеобщий обман народа. И даже перманентная антироссийская истерика не спасла его от полного разочарования избирателей. Что говорить, если его ключевые партнеры Игорь Кононенко и Александр Грановский с треском проиграли выборы в одномандатных округах. А недавние друзья и ставленники, включая действующего (уходящего?) премьера Владимира Гройсмана и шефа МИДа Павла Климкина, торопятся от г-на Порошенко громко отречься.

Так же было и с Виктором Ющенко, и (вот уж не дай Бог никому!) Виктором Януковичем. Здесь же — главный урок для Владимира Зеленского. Для чего нужна власть — для контроля над финансовыми потоками или реализации исторической миссии? Если первое — кончишь как все предшественники. Если второе — шанс выжить и даже войти в историю есть. Конечно, если присутствует понимание самой этой миссии.

А самая-самая сенсация выборов — больше 3% [по данным опросов на выходе с избирательных участков — прим. ред.] голосов для только что созданной партии скандального журналиста Анатолия Шария. Который давно не живёт на Украине, ибо политэмигрант с литовским паспортом, и чьё участие в выборах многими воспринималось как голый прикол. Нынче Шарий может считаться реальным серьезным политиком. Он ведь тоже как Зеленский (хоть и поменьше): полностью перпендикулярен старому истеблишменту. 

Постсоветские элиты Украины разгромлены. Смогут ли они восстать из пепла или вместо них всё же придёт новая элита, из людей европейских устремлений, правил и образцов?

Вопрос. И нет мне ответа.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №27-2019.

Теги: Украина

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Станислав Белковский // стоп-кадр / Youtube / "Белковский ТВ"

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Современная российская история прекрасна наглядностью, словно Господь убедился, что иначе не поймут. Неприятно, когда лезут с ненавистью, но еще фальшивей, когда лезут с любовью

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Белковский
Станислав

политолог

Если бы, например, «народный мэр» Севастополя стал спарринг-партнером путинского преемника на президентских выборах-2024, это было бы по крайней мере не скучно

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Радзиховский
Леонид

публицист

«Единая Россия» похожа на позднюю КПСС, когда у них вообще не было никакой идеологии – это были просто чиновники, собранные воедино. Партию сдадут: отмыть ее бренд невозможно


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