Михаил Таратута: Импичмент Трампу может обернуться выгодой для него

Известный журналист-международник Михаил Таратута — о последствиях попытки осудить и отстранить от власти президента США:

— Попытка демократов «убрать» перед предстоящими выборами Дональда Трампа, инициировав процедуру импичмента после телефонного разговора президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, легко может обернуться серьезным проигрышем для них же самих.

Тут несколько аспектов. Безусловно, демократы не смирились с поражением 2016-го. Да и сама фигура Трампа кажется им неприемлемой на этом посту. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, если мы посмотрим на тех, кто претендует от демократов на Овальный кабинет на будущих выборах, увидим, что это тусклый список очень тусклых людей, у которых очень мало шансов, если они вообще есть, одержать победу над Трампом.

Процедура импичмента — своего рода крик отчаяния. Они прекрасно понимают, что Трамп отстранён от власти не будет, но сама процедура с бесконечными свидетельскими показаниями в нижней палате Конгресса позволит максимально скомпрометировать Трампа в глазах избирателей перед предстоящими выборами.

Чтобы импичмент завершился отстранением президента от власти, за это должны проголосовать 2/3 членов верхней палаты Конгресса. Но собрать такое количество голосов у демократов нет шансов: у республиканцев там большинство с перевесом в шесть голосов.

Сейчас идет расследование: давил или нет Трамп на Зеленского, ставил ли условием получения американского транша выдачу компромата на сына и отца Байденов. Будут появляться все новые данные, будут проходить слушания в нижней палате... Все это основные СМИ (а они поддерживают демократов) будут бесконечно тиражировать... Точно так же, как мы это видели в истории о якобы сговоре Трампа с Кремлем.

Михаил Таратута. Фото: Global Look Press

В лагере республиканцев между тем многие считают, что демократы сами себя закапывают. Поскольку ясно, что решения об импичменте не будет, Трамп получает все преимущества жертвы несправедливых гонений. Это выгодная позиция. Всегда можно сказать: посмотрите, чем занимаются демократы — это «охота на ведьм». Это создает безусловные преимущества для Трампа, если, конечно, не прилетит «черный лебедь», не обнаружится что-то, что нанесет удар по Трампу.

Сегодня мы знаем, что он говорил Зеленскому о том, что надо бы расследовать деятельность Байдена. Конечно, с этической точки зрения это не очень красиво: это выглядит как просьба иностранного государства о помощи в борьбе с политическим противником. Но преступления здесь нет. Преступлением было бы, если бы Трамп расследование дела Байдена поставил условием предоставления помощи Украине. Вот тогда точно был бы импичмент. И, думаю, в этом случае демократов поддержали бы и республиканцы в Сенате. Но поскольку этого нет (помощь Трамп заморозил не после разговора, а до него), как я понимаю, вся эта история с импичментом — пустышка. Впрочем, повторяю, не исключено, что могут всплыть какие-то еще факты, о которых мы сегодня не знаем.

Демократы давно искали, на каком основании начать процедуру импичмента. И выдвигали множество вариантов. Например, то, что Трамп не опубликовал данные о своих налогах. Попытки извлечь из него налоговые декларации, которые не прекращаются и по сей день. Демократы полагали, что они обнаружат сокрытие налогов и на этом основании предъявят Трампу импичмент. Но это было совсем не очевидно: в Конституции США нет указаний, какие именно преступления являются поводом для импичмента.

Лидер демократов Нэнси Пелоси — человек в политике очень опытный. Она сколько могла сопротивлялась давлению однопартийцев начать процедуру импичмента, прекрасно понимая, чем это может обернуться для партии. Но не могла устоять под давлением руководителей всех комитетов нижней палаты конгресса, которые настоятельно потребовали запустить этот процесс, указав, что история с Зеленским — реальная возможность потопить Трампа. Хотя г-жа Пелоси понимала, насколько это опасно для партии, понимает, что эта история может бумерангом ударить по самим демократам: в частности, процедура импичмента чревата тем, что они не только не выиграют президентство, но могут потерять и нижнюю палату парламента.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2019.