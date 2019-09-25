Текст звонка Зеленскому показал, что Трамп не угрожал ему отказом в помощи

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Напомним, ранее именно этот телефонный разговор послужил поводом для того, что Демократическая партия США инициировала процедуру импичмента Трампу. В беседе с Зеленским американский лидер якобы просил его начать расследование против сына вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, отмечалось, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию.

Однако появившаяся на сайте Белого дома стенограмма телефонного разговора двух президентов, составленная на основе записей присутствовавших в кабинете Трампа в тот момент сотрудников его администрации и поместившаяся на пяти страницах, опровергает утверждение о том, что президент США увязывал помощь Украине с расследованием против Хантера Байдена.

При этом о просьбе инициировать в отношении него расследование Трамп все же упоминает: «Еще кое-что. Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство (на Украине), и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы могли бы сделать по этому вопросу с генпрокурором, было бы хорошо».

В ответ на это Зеленский заявил, что он в курсе ситуации и что новый генпрокурор Украины займется этим делом.