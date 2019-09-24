Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента

Верховный суд Великобритании постановил, что решение правительства Бориса Джонсона приостановить работу парламента было незаконным, сообщила Русская служба «Би-би-си».

Решение о признании пророгации (приостановки работы парламента королевским указом по просьбе премьера) необоснованной было принято единогласно всеми 11 судьями коллегии.

Тем временем оппозиционеры и даже некоторые однопартийцы Джонсона продолжают требовать отставки премьер-министра. Сейчас Борис Джонсон находится на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На вопросы журналистов о том, планирует ли он уйти в отставку в случае проигрыша в суде, политик не отвечает напрямую, но заявляет, что правительство уважительно относится к закону и суду.

Напомним, Борис Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября, что парализовало работу Палаты лордов и Палаты общин в попытках противостоять жесткому «брекситу». Решение вопроса о выходе Великобритании из Евросоюза либо его отсрочке должно быть принято до 31 октября.