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Борис Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента до октября

Политика
16:05, 28 августа 2019

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента с 10 сентября до обнародования речи королевы в октябре, сообщает «Русская служба Би-Би-Си». При этом Джонсон отрицает, что предложение связано с желанием вывести страну из Евросоюза без соглашения.

Оппоненты премьер-министра возмущены появившейся информацией. Перерыв в работе лишит их возможности принять полноценное участие в решении вопроса «брексита».

Напомним, судьба «брексита» будет решаться до 31 октября. По намерению Бориса Джонсона, Великобритания покинет Евросоюз при любом раскладе: с заключением соглашения или без него. Противники действий премьера стремятся избежать «жесткого брексита».

Известно, что десятки депутатов Палаты лордов и Палаты общин заблаговременно подали в суды иски о запрете приостановки работы парламента. 6 сентября состоится первый суд о признании этого шага антиконституционным.

Наиболее перспективным шагом со своей стороны Палата общин считает принятие юридического документа, запрещающего выход из ЕС 31 октября без соглашения.

Ранее Джонсона осуждали за стремление возродить границу с Ирландией в случае выхода из ЕС.

Теги: Brexit

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