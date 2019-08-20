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В ЕС осудили британского премьер-министра за стремление возродить ирландскую границу

Политика
18:01, 20 августа 2019

Дональд Туск // фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Дональд Туск // фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в стремлении выстроить границу между Республикой Ирландия и Северной Ирландией в результате «Брекзита», сообщает ТАСС со ссылкой на Твиттер политика.

Это заявление прозвучало в связи с требованием Джонсона исключить так называемый «бэкстоп» из условий выхода Великобритании из Евросоюза. Под «бэкстопом» понимается временное пребывание Северной Ирландии в зоне Таможенного союза ЕС после «Брекзита» до прихода к консенсусу по вопросу прозрачности границы между республикой и великобританским регионом.

ТАСС уточняет, что в случае возвращения физической границы на этой территории есть риски возрождения проблемы ирландского сепаратизма.

The Telegraph сообщил со ссылкой на европейских дипломатов, что, вероятнее всего, требование Джонсона будет отвергнуто.

Ранее Борис Джонсон пообещал своему ирландскому коллеге Лео Варадкару не допустить появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

Теги: Brexit

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