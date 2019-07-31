В Лондоне отрицают возможность появления таможенной границы с Ирландией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал своему ирландскому коллеге Лео Варадкару не допустить появления пограничной и таможенной инфраструктуры на британо-ирландской границе после Brexit, сообщает Newsru.com со ссылкой на ТАСС.

Со стороны Великобритании было заявлено, что государство не допустит физических проверок или физической инфраструктуры на границе и будет твердо придерживаться своих обязательств по соблюдению Белфастского соглашения.

Недавно избранный премьер-министр заверил, что Великобритания покинет Евросоюз 31 октября в любом случае. При этом он отметил, что государство будет следовать «духу дружбы» при вступлении в любые переговоры по проблемам Brexit.