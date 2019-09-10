Военные Южной Кореи выясняют тип двух запущенных из КНДР ракет

Северная Корея запустила два неопознанных снаряда из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря.

Как передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, снаряды были выпущены в 6:53 (00:53 по мск) и 7:12 (1:12 по мск) из района близ города Кэчхон в провинции Пхёнан-Намдо примерно в 80 км к северу от Пхеньяна.

Военные уточнили, что оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении. При этом точный тип выпущенных ракет экспертам пока установить не удалось.

В комитете отметили, что ВС Южной Кореи «следят за ситуацией» и находятся в состоянии боевой готовности.

Напомним, в конце августа КНДР сообщала об успешных испытаниях новой «сверхкрупной» ракетной установки. Кроме того, за последний месяц Северная Корея провела порядка семи запусков неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Обеспокоенность в связи с этим выразили Токио, Сеул и Вашингтон.