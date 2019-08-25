КНДР под руководством Ким Чен Ына испытала "сверхкрупную" ракетную установку

Северокорейские СМИ сообщили об успешных испытаниях новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) 24 августа.

Напомним, накануне обеспокоенность в связи с новыми испытаниями ракет Северной Кореей выразили Вашингтон, Токио и Сеул. Южнокорейские военные сообщали, что в ночь на 24 августа КНДР выпустила в Японское море два неопознанных снаряда, которые преодолели дистанцию 389 километров.

Как передает северокорейское агентство ЦТАК, пуски, которые засек Сеул, являлись испытаниями новой реактивной системы залпового огня, проводившимися в ночь на субботу под личным руководством Ким Чен Ына.

В сообщении агентства эта система названа «сверхкрупной». Ее характеристики не указываются, однако подчеркивается, что запуск оказался удачным.