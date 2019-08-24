США, Япония и Южная Корея высказали обеспокоенность из-за запуска ракет КНДР

В ночь с 23 на 24 августа Северная Корея запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи сообщает «Интерфакс».

В комитете предположили, что Северная Корея использовала баллистические ракеты малой дальности. Сообщается, что запущенные снаряды преодолели дистанцию 389 километров на максимальной высоте 97 километров. Это уже седьмой за месяц запуск ракет в Японское море со стороны КНДР.

Совет национальной безопасности Южной Кореи потребовал прекратить ракетные пуски, которые ухудшают и без того напряженную обстановку на Корейском полуострове. Обеспокоенность в связи с действиями КНДР высказали также в правительстве США и Японии.

Министр обороны Японии Такеши Ивея заявил, что Северная Корея своими действиями нарушает резолюцию Совета безопасности ОНН, которая запрещает испытание подобных ракет, передает агентство Kyodo.

При этом РБК сообщает, что ранее президент США Дональд Трамп получил от высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына письмо, где тот выражает недовольство совместными учениями американских и южнокорейских военных.

Параллельно усложняются отношения России и США на фоне расторжения договора о ракетном разоружении. В конце текущей недели Россия заявила о планах по размещению ракет в Венесуэле в ответ на военные испытания США.

Напомним, в апреле Владимир Путин встретился с Ким Чен Ыном во Владимостоке, где главы государств обсуждали перспективы ситуации на Корейском полуострове.