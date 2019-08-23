Россия может разместить ракеты в Венесуэле в ответ на испытания США

23 августа Владимир Путин поручил Министерству обороны, МИД и другим профильным ведомствам оценить уровень угрозы для России в связи с ракетными испытаниями Штатов и подготовить план симметричного ответа, сообщает «Интерфакс».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что ответом на ракетные испытания США от 19 августа может стать размещение ракетных систем России в Венесуэле. Он отметил, что эта установка по уязвимости превосходит размещенные при советской власти ракеты на Кубе. Но тут же Александр Шерин заявил, что Россия не хочет «втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений».

Военный обозреватель Российского совета по международным делам Александр Ермаков в комментарии «Русской службе Би-Би-Си» назвал заявления Вашингтона и Москвы «упражнением в лицемерии», так как обе стороны активно противоречат своим словам о мире, наращивая военные силы.

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году. В августе Россия и США прекратили свое участие в этом соглашении.