Сеул выясняет тип ракет, испытания которых вновь прошли в КНДР

Генштаб Южной Кореи сообщил об испытаниях нескольких ракет на территории полуострова Ходо в КНДР.

Как передает агентство Youhap, северокорейские военные вновь провели запуск нескольких ракет.

По данным генштаба Южной Кореи, пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.

При этом тип испытываемых ракет пока лишь выясняется.

Напомним, на прошлой неделе Сеул уже сообщал об аналогичных пусках неизвестных снарядов с территории Северной Кореи. Кроме того, авторитетное американское издание The Wall Street Journal указало на возможное продолжение производства ядерного оружия в КНДР. По данным газеты, в северокорейском ядерном арсенале могут находиться от 20 до 60 бомб.