Сеул заявил о боеготовности в связи с пуском в КНДР двух неопознанных ракет

Южнокорейское военное командование заявило о проведении запусков двух снарядов с восточного побережья КНДР.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Yonhap, запуски неопознанных снарядов были проведены в 5:34 (23:34 по Москве) и в 5:57 (23:57 по мск) из районов города Вонсана в Японское море.

По данным южнокорейского военного командования, обе ракеты пролетели около 430 километров.

«Наши военные внимательно следят за ситуацией на случай дополнительных пусков, сохраняя при этом боеготовность», — отметили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, добавив, что в настоящее время вместе с американскими разведывательными органами анализируют, какого типа снаряды были запущены.