WSJ: КНДР произвела 12 единиц ядерного оружия после первого саммита с США

Американское издание The Wall Street Journal сообщило о возможном продолжении производства ядерного оружия в КНДР.

Как передает газета со ссылкой на доклад разведывательного управления министерства обороны США, с тех пор, как состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, на которой была достигнута договоренность о закрытии Северной Кореей ядерной программы, там было произведено порядка 12 единц ядерного оружия.

Кроме того, по данным The Wall Street Journal активность на территории ряда объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает производить ядерное оружие и в настоящее время. Речь идет о доставке контейнеров, работе большого числа людей и использовании грузовиков на объектах, где может производиться ядерное оружие.

В докладе американских военных сообщается также о том, что к настоящему моменту КНДР может располагать ядерным арсеналом, в котором находятся от 20 до 60 бомб.

Напомним, 25 июля Сеул сообщил о запуске двух неопознанных ракет в Северной Корее.