Повышать пенсионный возраст до 70 лет не будут, уверяют источники во власти

В СМИ поступают опровержения информации о планах кабмина повысить пенсионный возраст для мужчин и для женщин до 70 лет, которую опубликовали «Эхо Москвы» и «Независимая газета» со ссылкой на депутата Государственной думы РФ Валерия Рашкина.

Об этом, в частности, сообщают «РИА Новости» и ТАСС. Агентства ссылаются на информацию от источников в аппарате правительства, которые сказали, что таких планов нет, и назвали это «полным бредом».

Закон о пенсионной реформе был подписан президентом Путиным 3 октября 2018 года, он предполагает постепенное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин к 2028 году.

По многочисленным данным социологов, против пенсионной реформы выступало абсолютное большинство населения, об этом в интервью Sobesednik.ru рассказал депутат Госдумы Олег Шеин.