Егору Жукову вменяют статью об экстремизме за ролики на Youtube

Одному из фигурантов московского дела о «массовых беспорядках» на митинге 27 июля студенту ВШЭ Егору Жукову предъявлено обвинение по угловной статье о публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Эксперты, привлеченные Следственным комитетом, обнаружили экстремизм в роликах студента на его YouTube-канале, на который подписаны 140 тысяч человек.

«Не позднее 11 октября 2017 года, находясь в Москве, точное место и время следствием не установлено, Егор Жуков, испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также, действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним, осознавая общественную опасность и предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде разрушения общественных отношений, складывающихся по поводу охраны конституционного строя, политической системы и безопасности, прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающих недопущение экстремизма, решил привлечь неограниченный круг лиц с своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ. Для этого Егор Жуков подготовил и при помощи своего персонального компьютера разместил в сети Интернет... видеозаписи», — цитирует на своей странице в Facebook обвинение по делу Егора Жукова руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее в ВШЭ было изъято личное дело Жукова и его курсовые работы.