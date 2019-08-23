Следователи изъяли из документов ВШЭ курсовые работы Егора Жукова

Следователи изъяли из документов Высшей школы экономики личное дело Егора Жукова и его курсовые работы. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката фигуранта уголовного дела о «массовых беспорядках» Илью Новикова.

«На видео из уголовного дела нет ни одного эпизода, где Жуков ведет себя агрессивно, поэтому следствие сейчас будет искать доказательства идеологической диверсии в студенческих работах. Заявление группы преподавателей ВШЭ о том, что университет вне политики и не надо его туда втягивать, похоже, немного запоздало», — написал Илья Новиков на своей странице в Facebook.

Ранее Следственный комитет признал, что на видеоролике, который стал причиной возбуждения уголовного дела, присутствует не Егор Жуков, но обвинение осталось в силе.

Сейчас студент-политолог переведен из следственного изолятора «Матросская тишина» в СИЗО-4.