Шествие оппозиции в Москве прошло без задержаний

В 14:00 в Москве и Петербурге стартовали несогласованные акции против политических репрессий и за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов.

Ранее Прокуратура Москвы предупредила граждан и лично Любовь Соболь о недопустимости проведения шествия от Чистых прудов до Пушкинской площади 31 августа.

На выходе из метро «Чистые пруды» перед началом акции полицейские требовали у молодых людей подписать документ под заглавием «Предупреждение», в котором говорилось о недопустимости участия в несогласованных акциях. Только речь в бумаге шла об акции 3 августа.

На протяжении шествия полицейские не препятствовали движению митингующих, но просили их зайти на тротуар, чтобы не мешать движению.

К акции протеста также подключилось феминистское движение, повесткой которого стало дело сестер Хачатурян. Активисткам на протяжении месяца отказывали в согласовании «Марша сестер».

На шествии активистки следовали с баннером против домашнего насилия, который в определенный момент у них попытался вырвать член движения НОД. За феминисток вступился другой митингующий, у которого завязалась короткая потасовка с НОДовцем, сообщает «ОВД-Инфо». Видео драки попало в онлайн-трансляцию портала Meduza.

В митинге, по информации «Новой газеты», также приняли участие политик Григорий Явлинский и музыкант Петр Налич.

«Медиазона» сообщает, что на шествии присутствовал корреспондент «Первого канала», который пытался взять комментарии у людей, но не смог из-за постоянных криков «Позор» в свою сторону. Журналисту ВГТРК Ярославу Красиенко также мешали в съемках сюжета.

Ведущая «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр опубликовала в своем микроблоге фото молодых людей в зеленых футболках с надписями «Не допускай». По словам журналистки, на все вопросы молодые люди отвечали: «Вопросы здесь задаем мы». Редакция «МБХ Медиа» сообщала в своем Twitter, что на шествии присутствовал сотрудник Центра «Э» Алексей Окопный.

Спустя почти полтора часа после начала акции полицейские все же начали оцеплять Пушкинскую площадь. По данным МВД, в несанционированной акции в Москве приняли участие 750 человек, никого из них не задержали.

Телеканал «Дождь» показал кадры, на которых Любовь Соболь благополучно зашла в метро.

На протестной акции в Петербурге, по данным «ОВД-Инфо», в автозаке оказался один человек, который пытался вырвать у митингующего плакат.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании троих активистов, проводивших свои протестные выступления в Москве и Мытищах.