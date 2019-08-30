Прокуратура предупредила Соболь об ответственности за несогласованное шествие

Прокуратура города Москвы предупредила об ответственности за участие в митингах протеста 31 августа, сообщает телеканал «Дождь».

На сайте надзорного ведомства сообщается, что шествие «Против политических репрессий» по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади не согласовано с городскими властями в установленном порядке, так что как его участники, так и организаторы могут понести ответственность за нарушение правил проведения массовых мероприятий.

В частности, столичная прокуратура вынесла предостережение о недопустимости нарушения закона Любови Соболь, которая считается организатором шествия.

Ранее сообщалось, что полиция закрыла амфитеатр на Хохловской площади, где на 30 августа была запланирована открытая дискуссия о студентах в политических протестах.