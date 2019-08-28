Любовь Соболь заявила об акции в центре Москвы 31 августа

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь намерена провести 31 августа шествие в центре Москвы.

Как пишет «Новая газета», акция начнется в 14:00 у памятника Грибоедову на Чистых прудах. Организаторы мероприятия заявляют, что хотят поддержать арестованных по так называемому делу о массовых беспорядках и «лидеров демократической оппозиции», которых «сажают на длительные сроки, чтобы они не могли вести свои общественные кампании за допуск на выборы 8 сентября».

Инфрмации о согласовании мероприятия с властями нет. Ранее столичные власти не стали согласовывать заявленные на 31 августа протестные шествия по Тверской улице и проспекту Сахарова.