Юлию Галямину снова задержали сразу по выходе из спецприемника

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Юлия Галямина 21 августа должна была покинуть спецприемник по истечении ареста длительностью 25 суток. У дверей спецприемника в Можайске, откуда должны были выпустить Галямину, заранее дежурили два автозака.

На выходе ее действительно встретили сотрудники полиции. Женщине стало плохо, была вызвана «скорая», сотрудники которой констатировали у Галяминой высокое давление, но не смогли сделать кардиограмму, сообщается в Твиттере депутата.

«Интерфакс» передает со ссылкой на координатора «ОВД-Инфо» Аллу Фролову, что Галямина задержана из-за акции 3 августа. Отмечается, что ее доставили в ОВД «Тверское» на том же автозаке, который на днях «встречал» из спецприемника и доставлял на суд об очередном последовательном аресте Илью Яшина.