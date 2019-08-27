Кузнецова назвала лишение оппозиционеров родительских прав "крайней мерой"

Уполномоченная по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова выступила против изъятия ребенка из семьи оппозиционеров Хомских, сообщает «Интерфакс».

Напомним, 26 августа прокуратура потребовала лишить родительских прав граждан Елену и Петра Хомских, которые пришли на митинг 3 августа вместе со своими детьми в колясках, чем, по версии обвинителей, подвергли их опасности.

По словам Кузнецовой, лишение родительских прав — это крайняя мера, поэтому она решила заняться делом Хомских лично. По ее сведениям, супруги ни разу не попадали в поле зрения органов профилактики. При этом омбудсмен заявила, что родители не должны злоупотреблять своими правами в ущерб жизни, здоровью и интересам ребенка.

Анна Кузнецова также напомнила, что направляла в Генпрокуратуру телеграмму с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав семьи Проказовых, которых третировали за передачу своего ребенка в руки одному из фигурантов дела о «массовых беспорядках» Сергею Фомину. Позднее Проказовы получили статус свидетелей по делу.