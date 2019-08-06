Пару, пришедшую на митинг 27 июля с ребенком, хотят лишить родительских прав

Прокуратура требует лишить родительских прав пару, пришедшую на митинг 27 июля с годовалым сыном, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что под внимание надзорного органа попала ситуация с волонтером избирательного штаба Любови Соболь Сергеем Фоминым. Напомним, ранее Следственный комитет объявил его в розыск. Утверждается, что он «покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления».

Как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на «Русский монитор», ребенок приходится Сергею Фомину племянником. Сайт «ОВД-инфо» сообщает, что накануне в квартире знакомых Фомина был проведен обыск.

Также прокуратура сообщила о проверке по фактам участия несовершеннолетних в несогласованных митингах 27 июля и 3 августа.