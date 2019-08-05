Волонтера штаба Любови Соболь объявили в розыск по делу о массовых беспорядках

Следственный комитет объявил в розыск волонтера штаба Любови Соболь Сергея Фомина сообщает «Новая газета». Ему заочно предъявлено обвинение по уголовному делу о «массовых беспорядках» на несанкционированном митинге 27 июля в Москве.

В пресс-релизе СК сообщается, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого ребенка, якобы для беспрепятственного прохода мимо оцепления.

До этого, 31 июля, полиция провела обыск в квартире Фомина. Затем его отвезли в Следственный комитет, допросили и отпустили.

Ранее стало известно о задержании полицией двух граждан, которые выступили в поддержку другого фигуранта уголовного дела – Егора Жукова. Участники акции по очереди выходили к зданию МВД в Москве с плакатами в поддержку арестованного студента ВШЭ.