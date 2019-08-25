Трамп заявил, что проводимые КНДР испытания ракет не нарушают соглашений

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 высказал намерение провести еще одну встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Sobesednik.ru писал, что КНДР сообщила об успешных испытаниях новой «сверхкрупной» ракетной установки 24 августа.

Как передает «Коммерсант» со ссылкой на Reuters, американский президент Дональд Трамп высказал недовольство в связи с новыми запусками ракет со стороны Северной Кореи. При этом он уточнил, что действия КНДР «не нарушают каких-либо соглашений».

Кроме того, Трамп выразил желание провести еще одну встречу со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном.

Напомним, прошлая их встреча прошла в июне текущего года в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. В ходе часовой беседы политики договорились о создании рабочей группы переговорщиков, которые обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.