Трамп не стал снимать санкции против КНДР после встречи с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп и Ким Чен Ын договорились о создании группы переговорщиков по вопросам денуклеаризации полуострова.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 30 июня, в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями прошла встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время которой американский лидер перешел на территорию КНДР, став первым президентом США, сделавшим подобное.

Как передает CNN, беседа политиков продлилась около часа. Во время встречи стороны договорились о создании рабочей группы переговорщиков, которые обсудят денуклеаризацию Корейского полуострова.

«Мы договорились, что каждый из нас назначит группу переговорщиков. Команды постараются проработать некоторые детали», — рассказал Дональд Трамп, добавив, что команду США будет возглавлять нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигун.

При этом американский лидер подчеркнул, что не стал пока снимать санкции против КНДР, однако надеется сделать это со временем.